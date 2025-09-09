Si è spento a soli 42 anni Allen Blickle, batterista dei Baroness, la band metal che fu persino nominata ai Grammy.

Il mondo della musica è in lutto. Ieri, lunedì 8 settembre 2025, è stato condiviso un triste annuncio: infatti, è mancato Allen Blickle, celebre batterista e co-fondatore dei Baroness. L’artista aveva solo 42 anni e nel corso della sua carriera non solo aveva fondato la band in Georgia nel 2003, ma aveva pubblicato persino diversi album di successo.

L’annuncio della band

Ad aver annunciato la tragica scomparsa di Allen Blickle sono stati proprio i Baroness, attraverso il loro profilo Instagram. La band, infatti, ha condiviso l’immagine di una vecchia fotografia in cui il gruppo è impegnato in una sessione di prove, con al centro un giovane Allen Blickle alla batteria.

Ad accompagnare il tutto una dedica scritta da John Baizley, frontman della band: “Mi si spezza il cuore dover condividere la notizia che il mio caro amico, partner creativo ed ex compagno di band Allen Blickle è mancato pochi giorni fa. Ti voglio bene e mi manchi. Faccio tesoro di ogni momento che abbiamo condiviso“.

Nessun cenno alle cause del decesso, anche se qualche indizio è stato fornito da Laura Pleasants dei Kylesa attraverso un post condiviso su Instagram: “Pensavamo tutti che avesse superato questa fase. Cavolo, dovevamo vederci quando sono tornato dal tour. Te ne sei andato troppo presto, amico mio, Sono felice che tu sia in pace e che non soffra più“.

L’incidente e la separazione dalla band

In ogni caso, Allen Blickle aveva lasciato la band nel 2013, un anno dopo che il batterista e altri membri del gruppo e dello staff furono coinvolti in un grave incidente. Il loro bus, infatti fu coinvolto in una casuta di nove metri durante la tournée in Regno Unito.

Il fatto avvenne in seguito allo show di Bristol, mentre la band si stava recando a Southampton. Lungo la strada, infatti, il bus precipitò da un viadotto per ben nove metri e nell’impatto Allen Bickle riportò delle serie fratture alle vertebre.