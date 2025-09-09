Il cantante sta per compiere 70 anni e in un’intervista per il Corriere della Sera si è messo a nudo rivelando alcuni aneddoti inaspettati.

Per Pupo sta per arrivare un importante giro di boa: il prossimo 11 settembre il cantante compirà 70 anni. Per l’occasione, ha partecipato a un’intervista per il Corriere della Sera, durante la quale ha ripercorso una vita fatta di eccessi, tradimenti e diversi problemi economici, rivelando persino dei retroscena inaspettati.

Pupo: “Sensi di colpa? Mi sarei già sparato mille volte”

Che Pupo sia da sempre un donnaiolo non è una novità. In effetti, il cantante non ne ha mai fatto mistero, ammettendo anche di aver compiuto diversi tradimenti nel corso della sua vita. Curiosa è la risposta alla domanda se i suoi amici temessero di presentargli le loro mogli: “Sì, ma tante me le sono portate a letto lo stesso. Se dovessi provare sensi di colpa mi sarei già sparato mille volte“.

Tra le molteplici amanti vi è anche Edwige Fenech, della quale fu “innamorato pazzo“. Il cantante, infatti ha ammesso: “La sognavo, virtualmente ci ho fatto sesso un milione di volte. Purtroppo era fidanzata con Luca Cordero di Montezemolo e un poveraccio come me non poteva reggere il confronto. Diventammo amici, una sera sì e una no era a cena da loro“. Pupo

I problemi economici e la casa pignorata a Gianni Morandi

Ma Pupo ha da sempre anche un altro vizio: quello del gioco d’azzardo, tanto da ricoprirsi di debiti e finire nella mani degli strozzini. A causa di ciò, mise nei guai persino Gianni Morandi: “Mise la firma per me in baca e gli pignorarono la casa a Monghidoro. Ci sono stati momenti di grande tensione tra noi, però è un fratello“.