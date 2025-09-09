Dopo la nascita del figlio e un periodo di pausa, il rapper e producer è tornato con “Dopamina”, il suo nuovo album.

Sono passati tre anni da quando Sick Luke, rapper, nonché uno dei più importanti producer contemporanei aveva pubblicato il suo ultimo progetto discografico. Ma oggi l’artista è tornato con un nuovo album che ha deciso di chiamare “Dopamina”. In un’intervista per Fanpage.it, Sick Luke si racconta e rivela quanto sia stata fondamentale la nascita di suo figlio per la sua carriera musicale.

Sick Luke presenta “Dopamina”

Si chiama “Dopamina” ed è il nuovo album di Sick Luke. Un progetto importante che arriva dopo un periodo di pausa a detta del produttore necessario. In effetti la sua carriera è iniziata molto presto e dopo dieci anni l’artista ha avvertito la necessità di fermarsi. “Sono diventato padre e dovevo ritrovare me stesso, essere concentrato sulla mia famiglia. Poi ho ritrovato le energie e ho deciso di tornare per un nuovo album“, ha spiegato il producer.

E in merito al titolo scelto, Luke non ha dubbi: “Adesso sono pieno di dopamina, per quello si chiama così il disco“. In effetti, “Dopamina” segna un punto di svolta nella vita del rapper, il quale ha deciso di inserire all’interno dell’album alcune collaborazioni inedite, come quella con Alfa per il brano “Da quando ci sei tu”.

A tal proposito, Luke ha spiegato da cosa sia nata l’idea di fare questa collaborazione: “Ci siamo visti, ed è cominciata una grande chiacchierata, abbiamo parlato di come stessero andando le nostre vite e lui mi ha proposto di scrivere una canzone per mio figlio, a cui è dedicato il disco. Sapevo che avrebbe spaccato, non ho dovuto modificare nulla. Tra l’altro la mia compagna l’ha sentita e quando ho visto scendere la lacrima, sapevo che era perfetta“. Studio

Le dolci parole di Sick Luke su Teseo, suo figlio

Il producer ha poi aperto una parentesi per parlare di Teseo. Il piccolo, in effetti, è stato fondamentale per il ritorno di Luke, il quale ha spiegato: “Ho un motivo in più per quello che faccio, adesso non posso rallentare perché ho Teseo. Nessuno mi può fare del male, ho il mio migliore amico a casa che mi aspetta“.