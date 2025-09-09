Kristin Cabot, ripresa in compagnia di Andy Byron, suo presunto amante, al concerto dei Coldplay, avrebbe chiesto al marito il divorzio.

Lo scorso luglio è diventato virale il video di due presunti amanti durante il concerto dei Coldplay. Le persone coinvolte sono Andy Byron e Kristin Cabot, rispettivamente CEO e direttrice delle risorse umane presso Astronomer.

In effetti, quella che doveva essere una serata di svago si è rivelata l’inizio della fine per la sventurata coppia. Complice anche il loro tentativo di nascondersi dalla kiss cam, il che ha reso virale il video, permettendo agli utenti di identificare in poco tempo chi fossero le due persone coinvolte. Oggi si dice che Kristin Cabot stia divorziando dal marito, anche se alcune voci sostengono che la richiesta di divorzio fosse stata presentata dalla donna già un po’ di tempo prima del concerto.

La testimonianza di Andrew Cabot

Andrew Cabot non è altro che l’ex marito di Kristin, dal quale la donna aveva preso il cognome. Dopo lo scandalo della kiss cam, i tabloid hanno rivelato che Kristin avesse presentato la domanda di divorzio il 13 agosto successivo, poco tempo dopo il concerto. Tuttavia, un portavoce di Andrew ha rivelato a People che la coppia si fosse separata “in privato e amichevolmente diverse settimane prima del concerto dei Coldplay“

Stando alla testimonianza, “La decisione di divorziare era già in corso da prima di quella sera“, tant’è vero che ora Andrew spererebbe di porre fine alle speculazioni sulla vita privata sua e della sua ormai ex moglie. Coldplay

L’attacco dell’ex moglie: “Se l’è cercata”

Ma non è finita qui. Il Daily Mail ha raccolto e pubblicato anche le dichiarazioni di Julia, ex moglie di Andrew Cabot. Infatti, l’ex coppia ha condiviso ben quattro anni di nozze, finché nel 2018 si sono detti definitivamente addio.