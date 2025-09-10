Il cantante ha deciso di replicare a chi l’ha accusato di aver assunto delle sostanze durante un concerto. La risposta del cantante.

Joe Jonas è attualmente impegnato insieme a Kevin e Nick, i suoi fratelli, nel “Your Hometown Tour”, la torunée organizzata per celebrare il ventesimo anniversario dei Jonas Brothers, la loro band. Tuttavia, negli ultimi giorni, Joe è finito al centro di uno scandalo a causa di alcuni video pubblicati in rete. Al loro interno il cantante si tocca il naso, perciò diversi utenti hanno ipotizzato che stesse assumendo delle sostanze stupefacenti.

Il video e lo scoppio della polemica

La bufera è esplosa nel momento in cui alcuni utenti hanno condiviso in rete dei video girati durante un recente concerto dei Jonas Brothers. Al loro interno la medesima immagine: Joe Jonas che si controlla il naso allo specchio, mentre si trova momentaneamente fuori dal palco.

@elespanolcom 👀🎤El comentado momento de Joe Jonas antes de salir a cantar: se limpia la nariz repetidamente. El cantante del trío de hermanos,los Jonas Brothers, está dando de qué hablar en redes sociales tras la difusión de un video en el que se le ve limpiándose la nariz varias veces. Frente a lo que parece un espejo, se observa cómo utiliza un paño para hacerlo. Algunas personas han comentado que podría estar intentando disimular algo, e incluso han surgido especulaciones relacionadas con el posible consumo de sustancias. #JoeJonas #jonasBrothers #viral #concierto ♬ sonido original – EL ESPAÑOL 🦁

Diverse persone hanno quindi ipotizzato che il cantante stesse sniffando delle sostanze stupefacenti, dando inizio a un vero e proprio caso mediatico. Sono tanti i commenti di accusa lasciati dagli utenti in rete: “Avrà preso qualcosa come fanno molti artisti“, scrive uno, “Un po’ di polverina e poi un controllo allo specchio“, aggiunge un altro.

La dura replica di Joe Jonas

Di fronte alle accuse, Joe Jonas non ha tardato a replicare. L’occasione è arrivata grazie a un commento in sua difesa che il cantante ha deciso di ripubblicare e che recita: “Che ridere, ma voi non avete mai avuto il moccio?“.