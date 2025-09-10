Il cantante ha deciso di replicare a chi l’ha accusato di aver assunto delle sostanze durante un concerto. La risposta del cantante.
Joe Jonas è attualmente impegnato insieme a Kevin e Nick, i suoi fratelli, nel “Your Hometown Tour”, la torunée organizzata per celebrare il ventesimo anniversario dei Jonas Brothers, la loro band. Tuttavia, negli ultimi giorni, Joe è finito al centro di uno scandalo a causa di alcuni video pubblicati in rete. Al loro interno il cantante si tocca il naso, perciò diversi utenti hanno ipotizzato che stesse assumendo delle sostanze stupefacenti.
Il video e lo scoppio della polemica
La bufera è esplosa nel momento in cui alcuni utenti hanno condiviso in rete dei video girati durante un recente concerto dei Jonas Brothers. Al loro interno la medesima immagine: Joe Jonas che si controlla il naso allo specchio, mentre si trova momentaneamente fuori dal palco.
Diverse persone hanno quindi ipotizzato che il cantante stesse sniffando delle sostanze stupefacenti, dando inizio a un vero e proprio caso mediatico. Sono tanti i commenti di accusa lasciati dagli utenti in rete: “Avrà preso qualcosa come fanno molti artisti“, scrive uno, “Un po’ di polverina e poi un controllo allo specchio“, aggiunge un altro.
La dura replica di Joe Jonas
Di fronte alle accuse, Joe Jonas non ha tardato a replicare. L’occasione è arrivata grazie a un commento in sua difesa che il cantante ha deciso di ripubblicare e che recita: “Che ridere, ma voi non avete mai avuto il moccio?“.
In ogni caso, non si tratta della prima volta in cui Joe Jonas ha dovuto difendersi da chi l’accusava di fare uso di sostanze. Infatti, nel 2013 il cantante aveva deciso di intervenire dichiarando: “Non ho mai avuto problemi di droga e non ho mai fatto uso di droghe. Sto bene, sono felice e sanissimo. Mi dispiace se i fan ci sono rimasti male che fino ad oggi non ne avevo parlato. Ma è tutto falso, ogni singolo dettaglio. E mi dispiace se vi siete preoccupati per me e per la mia salute“.