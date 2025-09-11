È diventato virale un video pubblicato dal personal trainer di Mahmood durante gli allenamenti del cantante che si mostra in splendida forma.

Mahmood ha conquistato in pochissimo tempo il cuore del pubblico italiano. Dal timido esordio a Sanremo Giovani nel 2018 alle performance sul palco dell’Ariston accanto a i Big, dalle due vittorie al Festival di Sanremo a tour sold out in giro per l’Italia.

Insomma, Mahmood è inarrestabile e nel giro di pochi anni ha intrapreso un’ascesa rapidissima nel panorama musicale italiano. Ma il pubblico non apprezza “soltanto” le sue doti vocali e i suoi orecchiabili brani, bensì il suo fisico. In effetti, il cantante non l’ha mai nascosto, neppure in occasione dei suoi spettacoli. Di recente, però, un video che lo mostra in palestra ha fatto il giro del web, conquistando i fan.

Gli allenamenti di Mahmood

Mahmood non ha mai fatto mistero di sottoporsi a duri allenamenti in palestra per mantenere una perfetta forma fisica. E la prova sono diversi video che il cantante e il suo personal trainer hanno condiviso nelle storie dei loro profili Instagram.

In particolare modo, il pubblico ha apprezzato particolarmente il video pubblicato da colui che si occupa personalmente di allenare il cantante. “Sai che oltre a guardare i video, dovremmo allenarci?“, domanda il personal trainer a Mahmood, il quale, impegnato a osservare alcuni video musicali in televisione, si gira mostrando il fisico scolpito e ribatte: “Questa canzone l’ho già sentita io“.

