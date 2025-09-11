Il conduttore ha rivelato che sarebbe pronto a tornare sul palco dell’Ariston nelle vesti di conduttore, ma con una condizione ben precisa.

Quella portata da Amadeus al Festival di Sanremo è stata una vera e propria ventata di aria fresca. Il conduttore, durante le cinque edizione che ha condotto dal 2020 al 2024 ha fatto schizzare alle stelle gli ascolti dell’evento musicale più atteso dell’anno, eppure, lo scorso anno ha deciso di lasciare la Rai e approdare sul Nove.

Una nuova esperienza, ma che non ha portato Amadeus a chiudere del tutto i rapporti con la Rai, anzi. In un’intervista pubblicata dal noto youtuber Gabriele Vagnato, il conduttore ha persino ammesso che sarebbe pronto a rifare il Festival di Sanremo, ma a una sola condizione: scopriamo di cosa si tratta.

La condizione voluta da Amadeus

Nel corso dell’intervista, Amadeus ha speso due parole su Fiorello, suo amico di vecchia data con cui per ben cinque anni ha condiviso il palco dell’Ariston. Una presenza fondamentale per il conduttore e che ha reso l’esperienza a Sanremo indimenticabile.

Proprio in merito alla kermesse, ad Amadeus è stata posta la fatidica domanda, ossia se rifarebbe mai il Festival. A ciò il conduttore ha risposto con sincerità: “Se dicessi di no direi una grossa bugia. Certo che se dovesse ricapitare l’occasione con le giuste condizioni lo farei, sempre con Fiorello però. Io sento che lui mi sta insultando, ma lo rifarei ancora con lui. Cosa mi dovrebbe offrire la Rai per convincermi a rifare Sanremo? Come ho detto, lo rifarei solo con Fiorello“.

Fiorello

Il commento di Amadeus sul (deludente) share

Come è noto, negli anni in cui Amadeus ha condotto Sanremo, si sono registrati degli share senza precedenti nella storia della kermesse. Ma non si può dire la stessa cosa dei programmi condotti da lui sul Nove, i cui ascolti sono stati decisamente più bassi.