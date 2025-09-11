Il rapper ha incontrato Chiara Ferragni col nuovo compagno all’ingresso della scuola dei figli. Presente anche l’ex moglie di Provera.

In incontro che non si era ancora visto e che ha colto tutti di sorpresa. In occasione del primo giorno di scuola di Leone e Vittoria, Fedez, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono trovati all’ingresso del prestigioso istituto bilingue frequentato sia dai figli degli ex Ferragnez, sia da quelli dell’imprenditore e da Nicole Mollihausen, sua ex moglie.

Ad aver riportato la notizia, il settimanale Oggi che, nel suo articolo, ha spiegato nel dettaglio le dinamiche di uno degli incontri più inaspettati degli ultimi tempi.

Il faccia a faccia tra Fedez e Giovanni Tronchetti Provera

Risale probabilmente a ieri, mercoledì 10 settembre la notizia del primo tanto atteso incontro tra Fedez, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. L’imprenditrice digitale e il rapper, infatti, hanno accompagnato Leone e Vittoria a scuola e all’ingresso dell’istituto erano presenti anche Giovanni Tronchetti Provera e Nicole Mollihausen, sua ex moglie.

Qui, Fedez e Tronchetti Provera si sono incrociati e seppur le fonti riportino che all’inizio il rapper sia apparso visibilmente teso e a disagio, poco dopo ha scambiato persino due parole con Giovanni, apparendo molto più rilassato. Dal canto suo, Chiara Ferragni ha cercato di mascherare l’emozione derivata da quell’incontro, un evento che segna un punto di svolta nei rapporti tra gli ex coniugi e i nuovi compagni. Sì, perché in questo modo, tutti i presenti hanno dato prova di avere un unico obiettivo: mantenere un clima il più possibile sereno per il bene dei rispettivi figli.

Chiara Ferragni sfilata Autunno/Inverno 2023/2024 – notiziemusica.it

Le frecciatine di Fedez a Tronchetti Provera

Ma come i fan sanno, non sempre i rapporti tra la nuova coppia Ferragni – Tronchetti Provera e Fedez sono stati dei migliori. In effetti, qualche settimana fa, il rapper era finito al centro di un polverone a causa di alcune presunte frecciatine lanciate al nuovo compagno dell’ex moglie. In primis un video pubblicato sui sociali in cui pare che il rapper abbia cercato di imitare col volto l’espressione di Tronchetti Provera, facendone una caricatura.