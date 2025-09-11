Il celebre cantante americano aveva collaborato nell’album da solista di Damiano David e ora è al centro di un vero e proprio giallo.

È un vero e proprio mistero quello che si è abbattuto nelle ultime ore su D4vd, celebre cantante americano, famoso per aver collaborato anche con Damiano David nella creazione del suo primo album da solista. Infatti, nell’auto dell’artista statunitense sono stati ritrovati due corpi in stato di decomposizione. Scopriamo cosa sta accadendo.

La macabra scoperta

Ad aver fatto la macabra scoperta sono stati i proprietari di un deposito in cui era parcheggiata la vettura di D4vd, all’anagrafe David Anthony Burke, celebre cantante americano. Questi ultimi, infatti, hanno notato che dalla vettura dell’artista, una Tesla, proveniva uno strano olezzo, così hanno deciso di aprirla rivelando che al suo interno ci fossero due corpi di donne in decomposizione.

La polizia di Los Angeles ha aperto subito le indagini, scoprendo che la vettura in questione fosse proprio intestata a D4vd. Le forze dell’ordine parlano di un vero e proprio omicidio che potrebbe essere collegato a un altro caso. Stiamo parlando del ritrovamento di un corpo parzialmente bruciato dentro una Honda Civic parcheggiata in un altro deposito della città.

Il Los Angeles Time ha riportato inoltre che le autorità abbiano informato D4vd dell’accaduto, il quale si è mostrato collaborativo. Inoltre, ha spiegato loro di non aver idea di come l’auto sia stata utilizzata, dato che è attualmente in tour.

Chi è D4vd

D4vd non è altro che il nome d’arte di David Anthony Burke, un noto artista americano famoso da qualche anno. Il cantante, infatti, ha conosciuto il successo grazie ad alcuni brani, come “Romantic Homicide” e “Here With Me” e conta ben 3 miliardi di streaming su Spotify.

Ma D4vd non è famoso soltanto in America, ma anche in Italia. Tutto merito della vincente collaborazione con Damiano David per la produzione di “Tangerine” celebre brano contenuto nel primo album da solista del cantante romano.