Il cantante si trova a Londra e coi fan ha rivelato alcuni retroscena sul suo soggiorno, come il fatto che lì nessuno lo conosca.

Che Ultimo fosse molto legato alla capitale britannica non è una novità. La città di Londra, in effetti, compare in molte sue canzoni attraverso dei riferimenti ben precisi. Un esempio? In “Pianeti” parla di una “grande ruota”, ossia il London Eye.

Il cantante non ha mai nascosto quanto Londra significhi per lui, tant’è vero che in questi giorni si trova proprio nella città del Tamigi. Sui social, ha condiviso coi fan alcuni aneddoti sul suo soggiorno, spiegando cosa renda questa città così speciale.

Il racconto di Ultimo su Instagram

Nella tarda serata di ieri, mercoledì 10 settembre, Ultimo ha condiviso su Instagram un post di aggiornamento per i suoi fan. Il contenuto in questione è un selfie del cantante per le strade di Londra al quale ha deciso di accompagnare una didascalia. Di seguito le sue parole:

“Finalmente Londra. Sono arrivato qui il 7 con l’eclissi totale di luna rossa e quando mancavano 300 giorni a Tor Vergata. Siccome credo molto più all’immateriale che al concreto, l’ho preso come un segno del destino. Sono molto legato a questa città “semplicemente” perché è stata mia complice mentre scrivevo il mio primo disco“.

Ultimi sugli inglesi: “Si chiedono chi ca**o sono”

Ultimo ha quindi spiegato alcune delle cose che ama fare quando si trova nella capitale britannica: “Quando sono qui mi piace camminare nei parchi come un pazzo per ore, andare, la sera nei pub a bere birre… a volte ci vado da solo e anche sentirmi “invisibile” mi dà soddisfazione. Mi piace fare la spesa e scegliere cosa prendere, andare a pranzo fuori con il mio amico filosofo Raffaele e parlare di tutto“.