Angelina Mango: “Grazie perchè mi capite”

La cantante è tornata con un nuovo album e ha sorpreso tutti. A sostenerla, i fan, la famiglia e anche un volto di Amici.

Dopo mesi di silenzio (eccezion fatta per la performance a sorpresa con Olly a Milano) e rumors sul suo conto, Angelina Mango stupisce i suoi fan pubblicando a sorpresa il nuovo album Caramè, uscito lo scorso 16 ottobre con 16 tracce inedite. Il giorno dopo ha voluto ringraziare chi le è stato vicino.

Le parole di Angelina Mango

L’annuncio dell’album è stata completamente una sorpresa: nessun intervista o comunicato. Tutto è avvenuto con un post su Instagram.

Caramè rappresenta un momento importante per la cantante, soprattutto dopo il periodo di lontananza dalle scene musicali. Si tratta di un progetto in cui si racconta e sperimenta con nuove sonorità, e in cui risulta importante la collaborazione artistica grazie al contributo di grandi nomi come Madame, Calcutta e Dardust.

La cantante ha voluto dedicare qualche parola anche ai suoi fan che le sono stati vicino in questo periodo, e lo ha fatto con un post su Instagram in cui scrive: “Grazie perché mi capite senza barriere

vi leggo, vi sento tutti. sempre”.

In molti hanno espresso l’entusiasmo per il nuovo album, congratulandosi con la cantante. Oltre ai fan, a mostrarle supporto sono stati anche gli amici. In particolare non è passato inosservato il commento di un’ex ballerina del talent Amici: Giulia Stabile.

La Mango infatti, aveva pubblicato un video su TikTok in cui, in riferimento ad una sua canzone scrive: “Mo posso ascoltarla a palla in circonvallazione che bello”. Giulia commenta: “Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì”, per mostrare il suo sostegno all’amica.

La pausa di Angelina Mango

Nel corso del 2024, Angelina ha attraversato un periodo delicato e buio, culminato con la necessità di mettere in pausa la propria carriera musicale, tanto da annullare anche il suo tuor per via problemi di salute. La cantante era stata colpita da una rinofaringite acuta dopo il concerto di Napoli del 14 ottobre.