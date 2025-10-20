Taylor Swift: il gesto che ha commosso i fan

La popstar da record è nota anche per la sua sensibilità e altruismo. Infatti ha voluto aiutare una piccola fan. Ecco come.

Taylor Swift ha scelto di donare 100 mila dollari per contribuire alla raccolta fondi organizzata per aiutare una bambina, Lilah, di due anni che soffre di una forma aggressiva di tumore al cervello. La donazione è arrivata grazie al video diventato virale su TikTok.

La generosità di Taylor Swift

Tutto è nato da un video condiviso su TikTok dalla mamma di Lilah, Katelynn Smoot, in cui la piccola è ripresa mentre guarda il video della nuova canzone di Taylor Swift The Fate of Ophelia. Nel filmato, Lilah indica verso le schermo dicendo “Quella è la mia amica!“.

Taylor Swift

La madre della bambina si è soffermata a raccontare nella didascalia quanto Lilah sia fan della Swift, aggiungendo anche un commovente aneddoto: “Abbiamo ascoltato Taylor per tutta la gravidanza ed è nata una piccola Swiftie. Forse è colpa mia. Lilah ama la sua musica, che è di conforto durante le sedute. Spero che un giorno possa assistere a un suo concerto dal vivo“.

Il video è diventato virale in pochissimo tempo, tanto da raggiungere anche Taylor Swift stessa che ha deciso di contribuire personalmente alla campagna di raccolta fondi GoFundMe, donando 100 mila dollari. La cantante ha anche aggiunto un messaggio che ha scaldato il cuore dei fan e sicuramente quello della piccola Lilah: “Un abbraccio fortissimo alla mia amica, Lilah! Con amore, Taylor“.

Il gesto di Taylor non è stato fine a se stesso in quanto è riuscita a sensibilizzare il pubblico e a diffondere una maggiore solidarietà, perchè in poche ore è aumentato il numero delle donazioni.

La reazione dopo il gesto di Taylor Swift

E’ stata la mamma della bambina a dare ulteriore conferma del dono, condividendo un video in cui balla insieme alla piccola Lilah e ringrazia la pop star con queste parole: “Ti siamo così grati… Non hai idea di cosa significhi per la nostra famiglia“.