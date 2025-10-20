Eros Ramazzotti: una dedica speciale alla prima data del Tour

Una serata indimenticabile alla prima data del tour mondiale di Eros Ramazzotti. Insieme a lui, l’ex moglie, la figlia Aurora e il nipotino.

Eros ha celebrato il suo primo concerto dopo due anni, con i suoi più grandi di fan: la sua famiglia.

Venerdì 17 ottobre infatti si è tenuta prima data anteprima del suo prossimo tour mondiale alla Ziggo Dome Arena di Amsterdam (che ha segnato sold out anche per la data del giorno dopo, sabato 18 ottobre), e a sostenerlo non sono mancate Michelle Hunkizer, Aurora e il nipote Cesare.

Il concerto di Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti non poteva celebrare meglio la sua prima tappa live. La presenza della famiglia e dell’ex moglie sono prova del legame di affetto sincero che li lega, nonostante le difficoltà passate.

Il cantante romano, sul palco, ha voluto omaggiare in particolare il nipotino Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti, in braccio alla nonna Michelle mentre è protetto da cuffie apposite per il volume del concerto.

“Questa canzone la voglio dedicare a un cucciolotto, a Cesare Cerza Ramazzotti. Questa canzone è per te. I love you”. La dedica è stata ripresa dal papà di Cesare, Goffredo che ha postato il video su Instagram aggiungendo una tenera didascalia: “Grazie nonno per questo immenso regalo. Per me per sempre. Cesare”.

L’ex moglie Michelle invece era scatenata come una vera fan. Nei suoi scatti è energica e sorridente mentre indossa la t-shirt propria del concerto, una foto che è stata condivisa anche dall’artista a conferma del loro legame e sintonia. Pare che la Hunziker abbia anche commentato più volte “Che spettacolo!”, e condiviso una foto insieme al suo nipotino con la scritta “Ti porto dove c’à musica”, citando una canzone dell’ex marito.

Il tour di Eros Ramazzotti

Dopo queste due date, Ramazzotti tornerà ad esibirsi live nel 2026 con “Una Storia Importante World Tour, un tour mondiale che vedrà il ritorno negli stadi italiani dal 6 giugno 2026.