Angelina Mango torna con “caramé”, un nuovo album a sorpresa che fonde sincerità e sperimentazione.

Angelina Mango ha sorpreso tutti con il lancio inaspettato del suo nuovo album intitolato caramé, già disponibile su tutte le piattaforme musicali. Si tratta di un progetto composto da 16 tracce che segnano il ritorno della cantautrice sulla scena musicale dopo un anno di assenza.

Questo nuovo lavoro discografico mostra una fusione di sincerità nei testi e sperimentazioni sonore che coinvolgono diversi artisti e collaboratori vicini all’artista. La copertina dell’album, un collage di foto personali, riflette l’essenza intima e autobiografica del progetto, suggerendo un vero e proprio diario musicale.

Dopo un periodo di assenza, eccezion fatta per una performance a sorpresa con Olly all’Ippodromo SNAI di Milano, Angelina Mango torna con un album che sembra voler raccontare momenti di vita vissuta dentro e fuori dallo studio. caramé è un progetto che non solo esplora nuove sonorità, ma sottolinea anche il valore della collaborazione artistica. Accanto a lei, nella produzione, c’è Giovanni Pallotti e il fratello Filippo, il cui contributo è stato fondamentale nella creazione di alcuni brani. Questa sinergia si traduce in un’opera che celebra le relazioni personali e i legami affettivi.

Angelina Mango

Collaborazioni e temi all’interno dell’album

L’album caramé include collaborazioni significative, come quella con Madame nel brano ioeio, la cui produzione è stata affidata a Mr. Monkey. La varietà dei temi trattati, che spaziano tra famiglia, amori e amicizie, si intreccia con sonorità innovative per la cantante. Un altro pezzo di rilievo è aiaiai, che vede la partecipazione di Calcutta e Dardust, un segno evidente della volontà di Angelina di sperimentare e varcare nuovi confini musicali. L’ultima traccia, cosicosicosicosì, è un omaggio alla sua amica Elena, in arte Henna, che ha scritto e prodotto il brano, rendendolo un tributo alla loro amicizia.

Una tracklist che racconta una storia

La tracklist di caramé si apre con caramé (intro) e si snoda attraverso titoli come 7up, le scarpe slacciate, e pacco fragile, fino a velo sugli occhi e ci siamo persi la fine. Ogni brano aggiunge un tassello alla narrazione complessiva, un mosaico che riflette la crescita personale e artistica di Angelina Mango. Con questo album, la cantautrice non solo segna il suo ritorno, ma mostra anche una maturità artistica e personale attraverso una musica che è al contempo intima e universale, capace di toccare corde emotive profonde.