Negramaro in concerto a Bari: la scaletta delle canzoni

I Negramaro si preparano per tre imperdibili concerti a Bari: scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni che porteranno sul palco.

Questo autunno i Negramaro hanno scelto di regalare ai loro fan un tour emozionante che attraverserà l’Italia, con tappe nei palazzetti simbolo della loro carriera e della loro connessione unica con il pubblico. Tra queste, spiccano i tre appuntamenti presso il PalaFlorio di Bari. Scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni di queste serate!

Negramaro: un tour che parla al cuore

I tre appuntamenti a Bari dei Negramaro sono tra gli eventi più attesi del loro tour. Le serate del 17, 18 e 19 ottobre al PalaFlorio diventeranno il palcoscenico su cui Giuliano Sangiorgi e gli altri membri del gruppo porteranno la loro magia, con inizio fissato alle 21:00. Questo tour rappresenta non solo un’occasione per presentare il nuovo album ma anche per celebrare il potere unificante della musica nell’attraversare i cuori delle persone.

Giuliano Sangiorgi

Il percorso intrapreso dai Negramaro in questo tour si snoda attraverso località significative, toccando Messina prima di concludersi magnificamente a Roma il 29 ottobre. Queste performance non rappresentano solo spettacoli dal vivo ma sono manifestazioni di un legame profondo tra la band e il loro pubblico. Come evidenziato dai post su Instagram, Giuliano Sangiorgi e i suoi compagni vivono questi momenti come vere e proprie celebrazioni dell’essere insieme, con il potere della musica che unisce e scuote le anime.

La scaletta delle canzoni

Per quanto riguarda la set list dei 3 appuntamenti a Bari, iò pubblico può aspettarsi una miscela di brani che abbraccia tutta la carriera della band. Canzoni come “Luna piena”, “Ricominciamo tutto”, “Contatto” e “Meraviglioso” potrebbero ricreare atmosfere uniche, portando i fan in un viaggio che attraversa sentimenti diversi e profondi. Ecco la probabile scaletta dei concerti: