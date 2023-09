Chi è Anastasio, il rapper che ha conquistato la dodicesima edizione di X Factor.

Marco Anastasio è stato il vincitore della dodicesima edizione di X Factor. Il rapper ha fatto in quell’edizione incetta premi e complimenti, conquistando l’ambito trionfo e un contratto con la Sony. La sua carriera è iniziata ufficialmente a fine 2018 e da allora non si è più fermata. Scopriamo insieme alcune curiosità su di lui.

La vita privata di Anastasio: Come Maurizio Sarri, una voce fuori dal coro

Della vita privata di Marco si sa davvero poco. Anastasio o Nasta, diminutivo del suo nome d’arte, è nato il 13 maggio 1997 sotto il segno del Toro ed è originario di Meta di Sorrento, un piccolo comune della città di Napoli. Il suo attaccamento alla città d’origine è cosa nota ed emerge nel brano Come Maurizio Sarri, una vera e propria hit che il giovane rapper ha lanciato nel marzo del 2018 riscuotendo un grande successo soprattutto tra i tifosi napoletani.

La canzone è stata particolarmente apprezzata anche dallo stesso Sarri che ha fatto recapitare al ragazzo una sigaretta autografata. Proprio nel brano dedicato all’ex allenatore del Napoli Marco, che nella vita faceva lo studente, parlava di sé, dei suoi ideali e del suo modo di vivere. Come Maurizio Sarri Anastasio ha deciso di non curarsi delle etichette. Va avanti per la sua strada seguendo la sua passione per la musica e non è intenzionato a scendere a compromessi. Tuttavia, dopo il passaggio dell’allenatore alla Juventus Marco ha dichiarato di voler rinnegare un brano che ha perso il suo significato originario…

Anastasio

Marco Anastasio a X Factor 12: La fine del mondo

Marco Anastasio si presenta a X Factor 12 con il brano inedito La fine del mondo. L’idea di avere davanti a sé Fedez, uno dei rapper italiani più apprezzati, non sembra intimorirlo. Ha lo sguardo di chi è consapevole dei propri mezzi e soprattutto di chi non ha niente da perdere. O mi accettano per come sono o troverò un’altra strada sembra pensare Marco. Le parole di Come Maurizio Sarri tornano nella mente. Canta senza svendersi, si mette a nudo senza provare a fare colpo sulla giuria o sul pubblico. Mette in gioco se stesso.

Il risultato è… la fine del mondo. Proprio Fedez intuisce dopo le prime rime che il ragazzo ha del potenziale. Il testo è di fattura pregevole, di una rara maturità artistica e personale. Ammette di scrivere per un’esigenza personale, il pubblico e gli amanti del genere ringraziano e puntano i riflettori su uno dei rapper più interessanti in concorso.

“Ma voi davvero volete le cose semplici? Inflazionarvi le emozioni con i pezzi sempre identici…“: questa è la frase della svolta. Le emozioni del pubblico si trasformano in una standing ovation, Asia Argento, alza il pollice, Fedez si lascia sfuggire un mezzo sorriso perché sa bene che quel verso è classe pura. Quattro sì. C’è soddisfazione nello sguardo di Marco Anastasio ma non è la soddisfazione di aver superato l’audizione, è la gioia di essere accettato per quello che è e per quello che canta.

Terminata la trionfale avventura a X Factor, Anastasio ha fatto il suo debutto come ospite a Sanremo nel 2019, e nel 2020 ha annunciato l’arrivo del suo primo vero album, che raggiunge un discreto successo.

Di seguito il video di La fine del Mondo di Anastasio:

Anastasio: la discografia in studio

2020 – Atto zero

2022 – Mielemedicina

