Un epigono di Ed Sheeran? Forse, per certi aspetti. Di certo un artista in grado di riportare il Regno Unito in alto in un’edizione recente dell’Eurovision, dopo anni di delusioni. Erano alte le aspettative su Sam Ryder, il cantautore che nel 2022 ha portato in alto il vessillo di sua maestà la Regina nella kermesse di Torino. Un artista importante, una vera star dal seguito straordinario. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Sam Ryder: biografia e carriera

Sam Robinson, questo il vero nome di Sam Ryder, è nato a Maldon, in Inghilterra, il 25 giugno 1989 sotto il segno del Cancro. Appassionato di musica fin da ragazzo, ha iniziato presto a lavorare nell’industria musicale. Nel 2009 ha debuttato come cantante e chitarrista ed è stato anche turnista di discreta importanza. La sua fortuna è stata, però, incredibilmente, lo scoppio della pandemia.

Durante il primo lockdown dovuto alla pandemia, infatti, ha iniziato a postare su TikTok alcune cover di canzoni famose, diventando molto presto un vero beniamino tra il pubblico formato dagli utenti della celebre piattaforma, diventando in pochi mesi l’artista più seguito in assoluto sul social cinese.

Forte di questo successo straordinario, ha firmato un importante contratto con la Parlophone e ha pubblicato il suo primo EP. Sull’onda di questo exploit, nel marzo 2022 è stato annunciato come concorrente e rappresentante del Regno Unito all’Eurovision 2022 con il brano Space Man:

Durante la kermesse si è messo in mostra ed è riuscito a conquistare il pubblico, fino ad arrivare al secondo posto dietro agli ucraini Kalush Orchestra. A causa del perdurare del conflitto in Ucraina, però, grazie al suo secondo posto nel 2023 il Regno Unito ha potuto ospitare l’Eurofestival.

La vita privata di Sam Ryder

Non sappiamo se Sam abbia una fidanzata, ma di certo sui social è molto attivo e mostra anche momenti della sua vita privata. Sappiamo ad esempio grazie ad alcune foto che ama dedicarsi a sport estremi.

Sai che…

– Tra i gruppi con cui ha lavorato prima di diventare famoso ci sono anche i Blessed by a Broken Heart e i Close Your Eyes.

– Sam Ryder è uno dei cantanti preferiti di Cristiano Malgioglio all’Eurovision 2022.

– Su Instagram Sam Ryder ha un account ufficiale da milioni e milioni di follower.

