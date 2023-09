DrefGold: la carriera, la vita privata e le curiosità sul trapper ‘lanciato’ da Sfera Ebbasta.

DrefGold è uno dei nomi più in vista della scena trap italiana. Artista appassionato di musica rap fin da giovane, si è fatto apprezzare da tutti per il suo stile non convenzionale e il suo look ipercolorato. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera di uno degli astri nascenti della nuova ondata di trapper italiani.

Chi è DrefGold: biografia e carriera

Elia Specolizzi, vero nome di DrefGold, è originario di Bologna ma nato a Recale (Lecce) il 16 maggio 1997 sotto il segno del Toro. Cresciuto a pane e musica, a 12 anni ha iniziato a scrivere e a diffondere tracce autoprodotte, mettendo in mostra un rap fuori dagli schemi.

Rapper

La svolta della sua carriera è stato nel 2013 l’incontro con Inda e Tooda e il conseguente ingresso nella crew BoomBap Haze. Si è fatto poi conoscere aprendo i concerti di artisti come Jack the Smoker, e nel 2015 ha fondato i YouKnow Studio, diventando un punto di riferimento per gli artisti di Bologna.

Dopo aver firmato con l’etichetta di Sfera Ebbasta e Charlie Charles, nel 2016 ha pubblicato il suo primo mixtape, Kanaglia, con ben 34 tracce al suo interno. Negli ultimi mesi è al lavoro sul suo primo album ufficiale. Di seguito Boss, una delle canzoni di DrefGold più famose:

DrefGold: la discografia in studio

2018 – Kanaglia

2020 – Elo

Sai che…

– DrefGold è stato arrestato nell’agosto del 2019 per possesso e possibile spaccio di droghe leggere. Nella sua casa di Pero, vicino Milano, sono stati ritrovati oltre 100 grammi di marijuana e hashish e in più 12mila euro in contanti.

– Sulla vita privata dell’artista conosciamo pochi dettagli. Grande amante dello svago e del divertimento, non sappiamo se abbia o meno una ragazza fissa.

– Il producer con cui collabora abitualmente è Daves The Kid.

– Su Instagram DrefGold ha un account ufficiale da oltre centinaia di migliaia di follower.

Di seguito Booster, una delle sue canzoni più apprezzate:

Riproduzione riservata © 2023 - NM