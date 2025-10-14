Fedez in vacanza con la fidanzata e i figli: la meta scelta

Il rapper si è concesso momenti di relax in compagnia dei figli Leone e Vittoria, e della fidanzata Giulia Honegger. Ecco la destinazione.

Domani, 15 ottobre, Fedez compirà 36 anni, e in vista del suo giorno pare abbia optato per una mini vacanza nel weekend insieme alla fidanzata. Sembra quindi che le cose fra i due stiano procedendo a gonfie vele. Con loro, hanno viaggiato anche i figli del rapper, avuti con l’ex moglie Chiara Ferragni.

Il weekend a Disneyland Paris

Fedez sembra non aver mantenuto la parola quando aveva annunciato il suo distacco dai social: ha condiviso infatti, nelle storie di Instagram, una foto in bianco e nero con la sua dolce metà, mentre si baciano sullo sfondo dello Chateau di Fontainebleau, il famoso castello, quello della Bella Addormentata nel Bosco.

Fedez anteprima

In un altro scatto, a colori, si notano i due bambini figli del rapper, di 7 e 4 anni, mentre guardano il castello illuminato e indossano i cappellini tipici del parco di divertimenti.

Sembra quindi che la fidanzata 23enne stia diventando parte integrante della famiglia, e che Fedez abbia ritrovato serenità e spensieratezza.

La storia con Giulia Honegger

La relazione con la giovane stilista milanese è stata ufficializzata la scorsa estate da Federico, sui social. Fedez era sempre nel mirino dei paparazzi, soprattutto dopo la separazione da Chiara Ferragni. Il rapper infatti era stato avvistato in compagnia di diverse ragazze, ma quella che ha lasciato il segno è stata Giulia Honegger.

E’ stato il settimanale Chi a dare conferma della loro relazione, pubblicando le foto di un bacio che la coppia si era scambiata su una spiaggia in Sardegna.

Dopo questo episodio, Federico ha scelto di uscire allo scoperto pubblicando nelle storie di Instagram foto in compagnia del suo nuovo trovato amore.