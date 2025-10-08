Fedez “sparisce” dai social: “Parlerò solo con la mia musica”

Il rapper ha deciso di prendersi una pausa dai social e di comunicare solo attraverso le sue produzioni musicali.

Fedez ha rotto il silenzio dopo la misteriosa assenza sui social che aveva fatto preoccupare i fan, timorosi che il motivo potesse essere legato a gravi problemi di salute.

Il rapper aveva fatto prima una breve comparsa nelle storie di Instagram pubblicando alcuni estratti del suo podcast Pulp che conduce insieme insieme a Mr. Marra; ora, con un messaggio, spiega il perchè della sua assenza.

Il suo “addio ai social”

Il rapper scrive: “Come vedete ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative (podcast). Questo sarà il mio unico modo di comunicare d’ora in avanti. Semplicemente perché è così che riesco ad esprimermi meglio. Un abbraccio a tutti voi”.

Si tratta di un passaggio drastico, vista la tendenza dell’artista a condividere ogni aspetto della propria vita quotidiana nei social.Nell’ultimo periodo però il sospetto che qualcosa stesse cambiando si stava già facendo sentire, anche perchè stavano diventando sempre più rare le foto con la fidanzata Giulia Honnegar.

Il ringraziamento ai fan

La sua intenzione di dedicarsi completamente alla musica è legata alla preparazione del nuovo album. Lo aveva accennato infatti dopo i concerti al Forum di Assago.

Su Instagram Fedez aveva scritto: “Preferisco scrivervi qui perché è più al riparo da pseudo giornalisti cannibali. Grazie per questi due giorni, ho respirato un’atmosfera e delle sensazioni che non provavo da anni. Sto scrivendo molto e ho ritrovato quel brivido per la penna che mi sta riportando a riaccendere una fiamma che forse si era sopita da troppo tempo. Sto per tornare“.