Damiano David al Forum di Assago: “La mia vita è quasi perfetta”

Martedì 7 ottobre la rockstar si è esibita al Forum di Assago. Sul palco un ospite a sorpresa: Cesare Cremonini.

Damiano David ha fatto tappa, senza i Maneskin, al Forum di Assago nella prima data italiana del suo tour mondiale, in occasione del suo primo album da solita Funny Little Fears, e che proseguirà questo weekend, l’11 e il 12 ottobre al Palazzo dello Sport, a Roma.

Lo show, diviso in tre atti, ha catturato il pubblico, soprattutto con il duetto a sorpresa con Cesare Cremonini.

Il dettagli del concerto

La scaletta del concerto non ha avuto spazio per nessun brano dei Maneskin, ma solo per quelli del suo album e cover di grandi successi musicali: da Nothing Break Like a Heart di Mark Ronson & Miley Cyrus a Locked Out of Heaven di Bruno Mars.

Il concerto è diviso in tre atti, come ha spiegato il cantante: “L’inizio dello show ha rappresentato la mia carriera negli ultimi dieci anni quando tutto è stato velocissimo e pazzesco. È stata la cosa più bella che la vita potesse darmi. Poi sono cresciuto e un giorno qualcosa si è rotto. Questo sentimento non aveva niente a che fare con gli altri componenti della band, ma era soltanto mio, non potevo far altro che qualcosa da solo, così ho scritto il mio disco”.

Ha proseguito con: “Ancora non ho idea di cosa voglia fare nella vita, ho ventisei anni. La mia seconda vita è iniziata dopo questo disco. Ora la vita è qualcosa di molto vicino alla mia idea di perfezione ed è così che ho scritto Perfect Life”.

La terza parte è dedicata alla sua fidanzata, anche lei cantante, Dove Cameron: “Fino a due anni fa non pensavo che mi sarebbe potuto capitare, poi ho trovato un amore così grande che se il mondo dovesse crollare, io continuerei a stare al suo fianco ed è per questo che canto ‘While everybody’s going to Mars / Everybody’s going to Mars / I wanna stay here with you’”.

Damiano David e Dove Cameron

Il duetto con Cesare Cremonini

Un momento decisamente denso di emozionante è stato quello condiviso con l’ospite a sopresa Cesare Cremonini. Dopo aver cantato Sick of Myself, The Bruise e Tangerine, Damiano David ha detto: “Oggi non potevo non fare una canzone in italiano. Come sapete mi piacciono molto le cover e quindi ecco La nuova stella di Broadway”, per poi dare il benvenuto a Cesare Cremonini.

Cremonini a fine esibizione dedica qualche parola a Damiano: “È un grande onore essere stato invitato da Damiano qui, al Forum, a Milano, per questo tour mondiale bellissimo. Questo ragazzo lo amo perché dentro al suo cuore c’è un’anima profonda, ci sono le stelle, e c’è anche la strada“.