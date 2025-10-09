L’influencer e il trapper sono diventati genitori di Priscilla. Arriva l’annuncio ufficiale della coppia con gli scatti condivisi sui social.

Fiocco rosa per Giulia De Lellis e Tony Effe che diventano genitori della piccola Priscilla.

Dopo giorni di gossip e speculazioni sul parto in gran segreto, la coppia ha annunciato la nascita della loro prima figlia con le foto condivise nella giornata di mercoledì 8 ottobre.

L’annuncio della nascita

“La nostra bambina è qui…e come ve lo spiego”, ha scritto la neo mamma Giulia nell’annuncio della nascita della bellissima Priscilla, nome che la coppia aveva già scelto poco dopo aver scoperto della gravidanza.

La notizia è stata comunicata con un post che ha emozionato i milioni di followers, con gli scatti all’interno dell’ospedale, il Policlinico Gemelli di Roma. La foto condivisa dall’influencer ritrae Tony Effe mentre tiene in braccio la loro piccolina.

Dopo, arrivano anche gli scatti condivisi dal neo papà che mostrano alcuni momenti intimi del parto: la fidanzata stesa sul letto e l’arrivo dei nonni.

I continui gossip sul parto

Erano ormai giorni che online circolavano voci sulla nascita della prima figlia della coppia, nonostante la De Lellis e Tony Effe non lo avessero mai confermato, anzi, l’influencer ha tentato di rispondere ad ogni indiscrezione pubblicando foto in cui era ancora in vista il pancione.

L’nfluencer e imprenditrice si era già innervosita in passato quando i paparazzi avevano annunciato la gravidanza prima che lo potesse condividere lei pubblicamente, ribadendo la necessità di rispettare la sua privacy: “Non si tratta di gossip, ma di rispetto. Annunciare al posto di altri una gravidanza, una nascita o peggio ancora una perdita, è violenza. E la violenza più grande è pensare di avere il diritto di farlo solo perché si tratta di “personaggi pubblici”.