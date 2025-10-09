Raimondo Todaro: la foto in ospedale che ha preoccupato i fan

Il ballerino aveva già annunciato di essersi sottoposto a interventi per rimuovere dei tumori. Ecco come sta.

Raimondo Todaro ha preoccupato i fan pubblicando una foto all’ospedale. Il ballerino infatti aveva raccontato la sua battaglia contro la malattia, un tumore all’intestino, lo stesso che aveva colpito il padre. Si è sottoposto ad alcuni controlli di routine per monitorare le sue condizioni di salute, e ha condiviso l’esito con i fan.

La foto in ospedale

La foto pubblicata dal coreografo aveva suscitato preoccupazione tra i suoi follower.

Nelle storie di Instagram si è mostrato con una fasciatura al polso, ma chiarisce che si è trattato di controlli che erano stati programmati dopo l’intervento.

Il ballerino ha voluto chiarire tutto e rassicurare i suoi fan: “Tutto a posto. Non ho niente e vaffanc**o” ha detto sorridente.

Ad accompagnalo è stato l’amico di lunga data e cavaliere di Uomini e Donne Diego Tavani con il quale ha festeggiato l’esito positivo in un locale romano.

Il racconto della malattia

Solo qualche giorno fa Raimondo Todaro era ospite a Verissimo, dove ha parlato apertamente della sua malattia, raccontando dei due tumori che ha rimosso lo scorso ottobre: “ho rimosso due tumori nello stesso punto. In totale ho avuto quattro tumori, tre maligni. Ad ottobre devo rifare i controlli: sarà così a vita, ma per fortuna tenermi sotto controllo mi permette di intervenire per tempo”, sottolineando quindi come i controlli periodici saranno parte integrante della sua vita.