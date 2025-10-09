Aurora Ramazzotti presto sposa: svelata la data del matrimonio

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza condividono la data delle loro nozze. Lo annuncia l’influencer con una storia su Instagram.

La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti annuncia la data del matrimonio con Goffredo, dopo 7 anni di amore e la nascita di Cesare a marzo 2023.

Con la proposta a dicembre del 2024, la coppia si prepara alle loro nozze, aiutate dalla wedding planner di cui però ancora non si sa il nome.

L’annuncio sui social

“Succederà. Non che prima avessimo dei dubbi, ma adesso abbiamo una data“, rivela Aurora, “sono consapevole di essere una pessima influencer. Ieri ho messo una box domande e non ho risposto ad alcuna domanda perché non ho avuto tempo… Ma c’è una domanda a cui ho il dovere di rispondere perché non vi ho più fatto sapere niente ed è la seguente”.

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti

L’influencer pubblica la domanda “Quando ti sposi?”, con la risposta “Save the date: 4 luglio 2026”. Questa è la data scelta per pronunciare il loro grande “si”.

I dettagli della preparazione

Per Aurora e Goffredo saranno mesi intesi per l’organizzazione del fatidico giorno. Aurora infatti condivide con i suoi follower ulteriori dettagli, in particolare legati alla difficoltà nel trovare una location: “Non abbiamo un luogo dove tutti e due abbiamo detto ‘vogliamo sposarci lì’. Anche perché io e Goffredo non avevamo mai parlato di matrimonio. Abbiamo visitato due regioni e 20 location e abbiamo scelto l’ultima che abbiamo visto e che non dovevamo andare a vedere perché non era disponibile”.

Una ricerca quindi che è stata tutt’altro che facile, ma che li ha portati comunque ad un buon punto: “Abbiamo musicisti, fotografi e videomaker e adesso dovremo scegliere il catering. Penso che i prossimi step saranno la scelta dei colori, sto facendo una cartella Pinterest da poi dare alla mia wedding planner, ho molte cose che mi piacciono ma bisogna vedere cosa sarà fattibile fare. Mi sento confident, poi vi aggiornerò su tutto ma intanto avete la data”.