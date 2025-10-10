Fedez si racconta nel suo libro: “Emozioni. Responsabilità. Verità.”

Il rapper pubblica il suo primo libro in cui racconta di tutte le verità che ha “evitato per anni”. Ecco il suo annuncio sui social.

Fedez aveva già accennato qualcosa sulla scrittura del suo primo libro, un’autobiografia, e nella giornata di ieri, Giovedì 9 ottobre, ha rivelato la copertina, il titolo e la data di uscita nelle librerie, spiegando il motivo per il quale ha deciso di condividere quello che è successo negli ultimi anni.

“Fuori va tutto bene, dentro non lo sai”.

Fedez aveva detto il suo “addio” ai social per comunicare solo attraverso la musica e le sue “produzioni creative”, ed è qui che entra in gioco il suo libro, il cui titolo e copertina sono stati rivelati proprio nel suo account Instagram: “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra“, edito da Mondadori e in uscita il prossimo 21 ottobre.

Il rapper si spiega anche in un lungo messaggio: “Galleggiare per anni sulla superficie delle cose.

Correre, evitare, sorridere. Fuori va tutto bene. Dentro non lo sai. Evitare tutto ciò che ti costringe ad andare in profondità. Perché andare a fondo è annegare, è perdere il respiro. Ma è proprio vero che se non guardi il fondo, il fondo prima o poi ti tira a sé. Non è una scelta, e quando ci arrivi non puoi ignorare più niente. Emozioni. Responsabilità. Verità.”

Il motivo del libro di Fedez

Per il rapper, che si mette a nudo raccontando tutte le sue verità, persino quelle da svelare, spiega quanto sia stato importante per lui il processo di scrittura. Nel post condiviso sui social infatti dice: “Attraverso la scrittura ho capito che gli errori che non affronti tornano sempre, finché non li cogli davvero. Analizzare e rimettere in ordine quello che sembrava caotico è stato come iniziare a respirare per la prima volta sott’acqua. Scrivere questo libro è stato il passo successivo.”

E conclude: “Approcciare per la prima volta la scrittura senza il vincolo della rima. Qui ci sono errori, cadute, le parti che ho evitato per anni. Ricostruire e dare senso a ciò che, da fuori, poteva sembrare solo disordine. So che quello che farà discutere di più sarà la superficie.

E forse per la prima volta nella mia vita è proprio la superficie a spaventarmi, non il fondo. Perché l’acqua è sempre più profonda di come sembra da sopra”.