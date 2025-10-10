Achille Lauro pronto a dire addio a X Factor? Ecco la verità

Da qualche giorno si vocifera che il cantante e giudice di X Factor potrebbe abbandonare il programma. Ma qual è la realtà dei fatti?

Online si stanno diffondendo voci che vedrebbero Achille Lauro pronto a lasciare X Factor 2025, intaccando così gli equilibri del programma. I rumors parlano di tensioni con un altro membro della giuria. Ma la realtà è un’altra.

Le presunte liti e la verità dietro ai rumors

L’indiscrezione sembra partire da un possibile scontro fra Lauro e Jake La Furia. Secondo alcune voci diffuse da fonti vicine alla produzione, i due artisti sarebbero stati protagonisti di discussioni accese avvenute durante le ultime registrazioni.

Pare che Jake abbia più volte criticato l’approccio di Achille Lauro definendolo “lontano dalla realtà discografica attuale”.

Queste voci tuttavia non sembrano aver trovato conferme solide nella realtà dei fatti. In un’intervista radiofonica, Achille aveva solo parlato in maniera generica di un possibile abbandono del panorama televisivo: “La TV mi ha dato tanto, ma è sul palco che trovo la mia vera identità. Dal 2026 voglio dedicarmi solo ai dischi e ai concerti.”

Le storie su Instagram

Achille Lauro aveva pubblicato anche nelle storie, a conferma del buon rapporto fra i due artisti, una foto insieme a Jake La Furia mentre sono abbracciati e sorridenti, a cui ha aggiunto la scritta “Senza questo programma non avrebbe alcun senso!”. Non mancano anche le numeroso foto pubblicate dal programma.

La nuova edizione di X Factor

La diciannovesima edizione dello show musicale è iniziata l’11 settembre 2025, con la conduzione di Giorgia e con la giuria composta da Achille Lauro, Francesco Gabbani (LA new entry), Jake La Furia e Paola Iezzi.

Le audizioni si sono concluse, così come la prima puntata dei Bootcamp che ha regalato momenti di tensione che hanno visto come protagonista Lauro: il giudice si è scontrato con Sakina Sanogh, una delle concorrenti più note di questa edizione, perchè di fronte al consiglio del giudice di prestare maggior attenzione alla scelta dei brani, la giovane artista ha risposto “Sì, quando avrò tempo sicuramente“.

Ieri sera, giovedì 9 ottobre, è andata in onda la seconda puntata dei Bootcamp alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW.