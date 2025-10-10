Per celebrare il loro secondo anniversario, l’attrice e cantante condivide una toccante confessione con un post su Instagram.

La storia d’amore che lega i due cantanti sta procedendo alla grande e sembrano più innamorati che mai. Ieri, giovedì 9 ottobre, l’attrice americana ha voluto omaggiare il frontman dei Maneskin, attualmente impegnato nel tour da solista, con un‘emozionante dedica.

Ecco le immagini inedite.

La dedica al fidanzato Damiano

“I due anni migliori della mia vita“, scrive Dove Cameron a corredo del carosello fotografico che mostra diversi momenti che la coppia ha condiviso, fra numerosi baci e abbracci. I due cantanti sono si si sono sempre mostrati affiatati, e questa ne è l’ennesima prova.

La confessione che ha emozionato i follower è contenuta in queste parole: “Piango almeno una volta a settimana perché la vita è diventata così bella ora che ci sei tu. Ti amo in un modo che le parole non potranno mai descrivere, ma non smetterò mai di provarci. Buon anniversario amore mio”.

Non è mancata la risposta dolce di Damiano, che commenta con un cuore: “La parte migliore dell’essere vivi”.

Non è la prima volta che Dove condivide pubblicamente quanto il cantautore sia importante per lei. Durante l‘intervista ad un podcast, ha parlato di Damiano descrivendolo come “la persona più sana, adorabile, gentile, accogliente, non giudicante, solidale e splendida che abbia mai incontrato…Mi sono resa conto che ha visto più di me di chiunque altro“.

La nascita della loro storia

La scintilla fra i due cantanti era scoppiata nel 2023, ma il loro primo incontro risale al 2022, come racconta l’attrice stessa: “La prima volta che ci siamo visti è stato ai VMAs del 2022. Io e la sua band eravamo entrambi in lizza per lo stesso premio. Un paio di mesi dopo, il loro team mi ha contattato per assistere all’uscita del loro album. Non sono riuscita a partecipare, ma ho pensato: “È così dolce che abbiano pensato a me. Ci siamo incontrati solo una volta“. […] Mi avevano chiesto di aprire il loro tour, ma non potevo”.

E prosegue: “Quando ci siamo incontrati di nuovo ai VMAs del 2023, abbiamo finalmente avuto un motivo per parlarci. Quando è venuto da me, mi sono sentita come se fosse passato molto tempo. Entrambi eravamo in situazioni molto diverse rispetto al nostro primo incontro”, fidanzandosi dopo quasi un mese.