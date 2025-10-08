Giulia De Lellis ha partorito? La foto che smentisce tutto

Dopo le indiscrezioni esplose online sul parto segreto di Giulia De Lellis, l’influencer risponde con una foto.

Da ieri sui social circolano voci secondo le quali Giulia De Lellis avrebbe partorito in gran segreto e che la figlia dell’influencer e del trapper sarebbe nata all’ospedale Gemelli di Roma dove era stato proprio avvistato Tony Effe. Questa mattina, mercoledì 8 ottobre, la coppia ha smentito pubblicando una foto.

La foto pubblicata su Instagram

Nella mattinata di oggi, l’influencer ha pubblicato una foto scattata in ascensore in cui il pancione è ancora in bella vista. Pare quindi che la piccola Priscilla non sia ancora nata.

Giulia De Lellis con Tony Effe

Nelle storie di Instagram scrive scherzando: “Quanti monitoraggi può fare un essere umano in massima? Chiediamo per un’amichetta”. Al suo fianco, il trapper e compagno Tony Effe le accarezza il pancione.

Può darsi quindi che la coppia fosse stata davvero avvistata in ospedale, ma per partorire.

Le voci sul presunto parto

Si è parlato anche di teorie secondo le quali le foto e i video condivisi sui social fossero contenuti preregistrati con l’obiettivo di depistare i fan in vista del momento giusto per darne l’annuncio ufficiale.

In uno sfogo che la De Lellis aveva condiviso nelle storie, aveva spiegato il motivo per il quale non ha comunicato ai suoi follower la data del parto: “è un tema delicato, pieno di incognite, e condividerlo non farebbe che aumentare la tensione”. Non molto tempo fa l’influencer si innervosita nei confronti di chi aveva diffuso la notizia del parto di Alessandra Amoroso, sottolineando il diritto anche dei personaggi pubblici a scegliere quando, come e cosa condividere.