Il ventunenne Silvio Vanadia, nipote di Silvio Berlusconi, ha trovato l’amore con una cantante nota star di Instagram e TikTok.

Il secondogenito di Marina Berlusconi e Maurizio Vanadia ha una fidanzata. Di Silvio, omonimo del nonno con cui condivide la stessa data di nascita, si sa che frequenta un importane università a Londra e che è appassionato di musica rap. Pare si esibisca spesso nella villa di famiglia.

La fidanzata è una cantante nota soprattutto nel mondo dei social, Greta Jasmin El Moktadi, in arte Grelmos.

Le prime foto pubbliche insieme

A diffondere la notizia è la rivista Chi, che nell’ultimo numero ha pubblicato alcuni scatti di Silvio Vanadia insieme alla cantante Grelmos, dove i due appaiono sorridenti e complici mentre passeggiano per le strade di Milano nel pomeriggio. A cogliere l’attenzione è stata la foto del bacio fra i due. Secondo il magazine, la loro frequentazione sarebbe iniziata a giugno.

Chi è Grelmos

Greta Jasmin El Moktadi, in arte Grelmos, classe 2001, è cresciuta a Romentino, in provincia di Novara. Di origine marocchina, è una cantante, modella e star dei social: a soli 24 anni conta già milioni di followers.

Nel 2018 ha partecipato anche a Miss Italia, per poi cambiare direzione e concentrarsi sulla musica. Lo scorso anno ha partecipato anche alle finali di Sanremo giovani con il suo brano ‘Flashbacks’.