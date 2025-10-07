Taylor Swift spiazza tutti: l’annuncio che i fan non si aspettavano

La popstar statunitense ha annunciato che non si esibirà al Super Bowl 2026, e il motivo è legato al suo compagno Travis Kelce.

Taylor Swift, fresca di numeri da record per l’uscita del suo nuovo album The life of a Showgirl, intervistata da Jimmy Fallon al Tonight Show, ha annunciato che non si esibirà all’Halftime Show del Suber Bowl.

La cantante ha smentito le voci secondo cui avrebbe rifiutato l’invito per questioni legate ai diritti sulle riprese. Il vero motivo è legato al suo futuro sposo: Travis Kelce.

“Non potrei pensare alla coreografia mentre lui rischia la vita”

Tutti si aspettavano un’esibizione di Taylor Swift, e invece al Super Bowl sarà solo spettatrice.

Uno dei motivi per cui ha declinato l’invito pare che sia proprio perchè non ci sia stato un invito ufficiale da parte di Roc Nation, la società di Jay-Z che cura l’intrattenimento durante il grande evento. Piuttosto, secondo l’artista, si è trattata di una richiesta informale: “Jay-Z è sempre stato molto corretto con me. I nostri team si parlano spesso, ma non si è mai trattato di una proposta formale“, ha chiarito la Swift durante l’intervista.

La cantante statunitense ha aggiunto però ulteriori dettagli ammettendo che il vero motivo alla base del suo rifiuto alla richiesta seppur informale è il suo compagno Travis Kelce. “Sono troppo concentrata su quello che fa lui in campo. Il football è come un violento gioco a scacchi, gladiatori senza spade. È pericoloso. Non potrei pensare alla coreografia mentre lui rischia la vita“.

Il giocatore invece sarebbe felicissimo se Taylor si esibisse, ma lei è “troppo coinvolta“:

Il brano per Travis Kelce

Il giorno dopo il compleanno del giocatore, la popstar ha pubblicato, il video musicale del singolo The Fate of Ophelia, la prima traccia del suo nuovo album.

ll singolo prende ispirazione dalla storia di Ofelia, protagonista dell’Amleto di Shakespeare, destinata ad un finale drammatico. Ma la cantante sceglie di ribaltare la sorte, in quanto riesce a salvarsi da un destino tragico grazie ad un incontro salvifico. Forse proprio quello del fidanzato Travis Kelce.