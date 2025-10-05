La popstar dei record Taylor Swift torna con il suo 12° album

Disponibile da oggi il nuovo progetto discografico accompagnato dal singolo “The Fate of Ophelia” in rotazione radiofonica.

Dopo settimane di trepidante attesa, Taylor Swift rilascia oggi il suo dodicesimo album “The Life of a Showgirl”, confermandosi ancora una volta come una delle figure più influenti del panorama musicale globale.

Il progetto, annunciato a sorpresa durante un’apparizione al podcast “New Height Show” condotto dal fidanzato Travis Kelce, ha già stabilito un record ancora prima della sua uscita ufficiale: è diventato l’album con più presave di sempre su Spotify, superando i 5 milioni e battendo il precedente primato della stessa Swift ottenuto nel 2024 con “The Tortured Poets Department” (disco di platino in Italia).

L’uscita dell’album è accompagnata da un evento speciale nelle sale cinematografiche: “The Official Release Party of a Showgirl”, proiezione che include il videoclip ufficiale di “The Fate of Ophelia”, immagini inedite del dietro le quinte e un racconto traccia per traccia del disco. L’evento, disponibile dal 3 al 5 ottobre, ha già registrato un successo straordinario al botteghino con milioni di dollari di incassi negli Stati Uniti.

“The Fate of Ophelia”: il nuovo singolo

Il primo singolo estratto da “The Life of a Showgirl” è “The Fate of Ophelia”, brano in rotazione radiofonica da oggi. Il pezzo si caratterizza per sonorità pop al contempo dark e oniriche, in cui Taylor Swift racconta del destino di Ofelia e di come sarebbe potuto essere anche il suo se il suo cuore non fosse stato salvato. Un tema evocativo che richiama la figura shakespeariana in una narrazione profondamente personale e metaforica.

Il videoclip ufficiale del singolo, che sarà trasmesso in anteprima nelle sale cinematografiche, verrà rilasciato nei prossimi giorni e promette di aggiungere una dimensione visiva alla narrativa del brano.

Il disco è stato prodotto da Max Martin, Shellback e dalla stessa Taylor Swift, consolidando una collaborazione artistica che ha già dato vita ad alcuni dei più grandi successi della cantautrice. Come ha dichiarato l’artista: “Stanotte tutte queste vite convergono qui, i mosaici di risate e i cocktail di lacrime, dove le anime fraterne cantano cose identiche, ed è bellissimo, è estatico, è spaventoso. Non posso neanche spiegarvi quanto sia orgogliosa di condividerlo con voi, un album che mi sembra così giusto. Un grazie infinito va ai miei mentori e amici Max e Shellback per avermi aiutata a dipingere questo autoritratto.”

Tracklist: 12 brani e la collaborazione di Sabrina Carpenter

“The Life of a Showgirl” si compone di 12 tracce che esplorano diverse sfaccettature della vita artistica e personale della cantautrice. L’album vede come unico featuring l’amica e astro nascente del pop internazionale Sabrina Carpenter nella title track “The Life of a Showgirl”.

La cantatrice statunitense Sabrina Carpenter – notiziemusica.it

Ecco la tracklist completa:

The Fate of Ophelia Elizabeth Taylor Opalite Father Figure Eldest Daughter Ruin The Friendship Actually Romantic Wi$h Li$t Wood CANCELLED! Honey The Life of a Showgirl feat. Sabrina Carpenter

L’album è già disponibile nei formati fisici vinile, CD e musicassetta, oltre alle versioni CD + poster in esclusiva sullo Shop Universal e per Discoteca Laziale. In occasione dell’annuncio sono state svelate quattro varianti di copertine in formato CD Deluxe (“Sweat and Vanilla Perfume”, “It’s Frightening”, “It’s Rapturous” e “It’s Beautiful”) e sei varianti in vinile, tutte andate sold out in pochissimi minuti.

Un 2025 trionfale con nuovi record

Taylor Swift sta vivendo un 2025 ricco di successi, coronato dal trionfo più importante della sua carriera: il ritorno in possesso dei master originali dei suoi primi sei album, conquista arrivata lo scorso maggio. L’artista, che vanta 19 dischi d’oro e 18 dischi di platino in Italia, ha recentemente ottenuto un altro primato storico diventando la prima cantante donna a superare i 100 milioni di dischi venduti negli Stati Uniti, con la certificazione di diamante per “1989” del 2014.

Nel 2024 Taylor Swift è entrata nella storia dei Grammy Awards come prima artista a vincere per quattro volte il premio “Album of the year” con “Midnights” (disco di platino in Italia), dopo le precedenti vittorie con “Fearless” (2010), “1989” (2016) e “Folklore” (2021). Il suo precedente album “The Tortured Poets Department” ha debuttato al primo posto della classifica FIMI ed è stato l’album internazionale più venduto in Italia nel 2024.

L’Eras Tour, conclusosi a dicembre 2024 dopo aver toccato anche l’Italia con due date sold out a San Siro il 13 e 14 luglio, ha stabilito il record di tour con l’incasso più alto della storia. Un successo che ha consolidato ulteriormente la posizione di Taylor Swift come superstrada globale e artista più premiata di sempre nella storia degli MTV VMAs.

Con “The Life of a Showgirl”, Taylor Swift continua a ridefinire i confini del pop contemporaneo, confermandosi come la seconda più grande pop star del XXI secolo secondo Billboard e mantenendo la sua capacità unica di trasformare ogni progetto in un evento culturale di portata globale.