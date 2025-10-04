Il nuovo album di Cesare Cremonini, ‘CremoniniLive25’, cattura l’essenza dei suoi concerti negli stadi e anticipa il tour del 2026.

Cesare Cremonini si prepara a incantare nuovamente il suo pubblico con l’uscita del nuovo album CremoniniLive25 il 21 novembre. Questo progetto discografico non è solo una raccolta di canzoni, ma una vera e propria celebrazione della musica dal vivo, con una scaletta che attraversa il vasto repertorio dell’artista bolognese.

Il disco, disponibile in formato digitale, triplo vinile e doppio CD, include anche un libretto di immagini inedite del tour del 2025. Con oltre 600mila biglietti venduti, il tour di Cremonini ha rappresentato un momento cruciale nella sua carriera, offrendo ai fan l’occasione di rivivere l’energia dei concerti.

Edizioni limitate e collaborazioni esclusive

Il nuovo album CremoniniLive25 sarà disponibile in edizioni limitate, con la possibilità di preordinare copie autografate sul sito di Universal Music Italia. Il disco non solo racchiude le performance dal vivo del tour del 2025, ma testimonia anche le collaborazioni speciali che hanno caratterizzato i concerti negli stadi.

Tra i momenti più memorabili, il duetto con Elisa su una nuova versione di Aurore Boreali e le esibizioni con Luca Carboni su San Luca e Mare Mare. Inoltre, la presenza di Jovanotti ha aggiunto ulteriore energia con le canzoni Mondo e L’Ombelico del Mondo, creando un’esperienza unica per il pubblico.

Per festeggiare l’uscita di CremoniniLive25, dal 18 al 22 novembre sarà aperto un pop-up store presso 10 Corso Como a Milano. Questo spazio temporaneo offrirà ai fan l’opportunità di acquistare merchandising esclusivo e di immergersi nell’atmosfera del nuovo album. Il 21 novembre, giorno del lancio, Cesare Cremonini sarà presente nel negozio per incontrare i fan e scattare foto con chi avrà preordinato l’album. Questo evento promette di essere un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano vivere da vicino l’universo musicale del cantautore.

Un nuovo tour per il 2026: le date

L’uscita di CremoniniLive25 è solo l’inizio di un nuovo emozionante capitolo per il cantautore, che accompagnerà il pubblico verso il tour del 2026. Le date già annunciate includono il 6 giugno al Circo Massimo di Roma, il 10 giugno all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano, il 13 giugno all’Autodromo di Imola, e il 17 giugno alla Visarno Arena di Firenze. Queste tappe promettono di essere degli eventi memorabili, confermando ancora una volta la capacità di Cremonini di coinvolgere e affascinare il pubblico con la sua musica dal vivo.