Francesca Michielin in concerto all’Arena di Verona: la scaletta

Manca pochissimo al concerto di Francesca Michielin all’Arena di Verona: scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni!

Francesca Michielin si prepara a incantare il pubblico dell’Arena di Verona con un concerto che promette di essere un appuntamento imperdibile per i fan e non solo. La cantautrice veneta, nota per la sua capacità di tessere melodie e parole con profonda sensibilità, ha recentemente sorpreso il pubblico con la pubblicazione dell’EP “Anime“, un’opera che fonde sonorità moderne con il richiamo spirituale e culturale del Giappone, paese che esercita da sempre un fascino particolare sulla Michielin. Scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni!

Francesca Michielin: concerto evento all’Arena di Verona

Il concerto di Francesca Michielin previsto per sabato 4 ottobre, in una delle location più prestigiose e suggestive d’Italia, l’Arena di Verona, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti del panorama musicale italiano.

Francesca Michielin sul palco dell’Ariston a Sanremo 2025 notiziemusica.it

Artisti del calibro di Fedez, Fiorella Mannoia, Emma, Irama e molti altri si alterneranno sul palco, accompagnando Francesca in quello che si preannuncia come un evento memorabile. Si prevede che l’artista ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera, regalando al pubblico emozioni e ricordi attraverso le sue canzoni più amate. Non mancheranno ovviamente i brani estratti dal suo ultimo EP “Anime”.

La scaletta delle canzoni

Il repertorio di Michielin per la serata non è stato ancora svelato nei dettagli, tuttavia è lecito aspettarsi che l’artista porterà sul porterà sul palco i suoi più grandi successi includendo anche tracce dell’ultimo EP per offrire una performance variegata e coinvolgente. Il concerto diventerà così un ponte tra l’artista e il pubblico, un’occasione unica per viaggiare insieme nell’universo emotivo e creativo di Francesca Michielin.

Ecco la probabile scaletta del concerto: