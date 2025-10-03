Louis Tomlinson, noto al grande pubblico per la sua esperienza nei One Direction, annuncia due concerti in Italia per il 2026

Il suo “How Did We Get Here? World Tour” arriverà in Italia nel 2026 con due concerti imperdibili. Il cantante britannico si esibirà il 9 aprile all’Unipol Arena di Bologna e il 10 aprile all’Unipol Forum di Milano. Contestualmente, Louis ha appena lanciato il suo nuovo singolo Lemonade, che anticipa l’uscita del terzo album How Did I Get Here?, previsto per il 23 gennaio. L’artista ha lavorato a stretto contatto con il suo collaboratore Nico Rebscher, cercando di offrire un’opera personale e autentica.

I fan italiani di Louis Tomlinson avranno l’opportunità di assistere ai suoi concerti grazie a un sistema di prevendita e vendita generale dei biglietti. Gli utenti registrati a My Live Nation avranno accesso a una prevendita esclusiva a partire dalle ore 10:00 del 9 ottobre 2025. Per ottenere questa opportunità, è sufficiente registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti inizierà il 10 ottobre alle ore 10:00 e sarà possibile acquistare i biglietti anche su Ticketmaster. Questi eventi promettono di essere un’esperienza indimenticabile per i fan, che potranno ascoltare dal vivo i brani del nuovo album di Louis e i suoi successi passati.

Il nuovo album e il singolo “Lemonade”

Il nuovo singolo Lemonade di Louis Tomlinson rappresenta un’anteprima del suo prossimo album How Did I Get Here?, che uscirà il 23 gennaio per BMG. Per la creazione di questo album, Louis si è immerso nella tranquillità della campagna inglese, proseguendo poi il lavoro a Santa Teresa, in Costa Rica. Qui, ha trascorso tre settimane in compagnia di Nico Rebscher, suo principale collaboratore e co-produttore.

Louis Tomlinson in concerto – notiziemusica.it

Louis si è detto entusiasta del risultato, affermando: “Tutto quello che ho fatto per arrivare fin qui è stato fondamentale“. Ha sottolineato quanto fosse importante per lui trovare la sicurezza personale necessaria per realizzare un disco autentico, che spera possa piacere al pubblico. Questo progetto sembra rappresentare una nuova tappa nella carriera di Louis, che si mostra senza filtri e con un sound rinnovato.

Il percorso solista di Louis Tomlinson

Dopo l’esperienza nei One Direction, Louis Tomlinson ha intrapreso una carriera solista di successo. Il suo debutto con l’album Walls nel 2020 ha venduto oltre 1,2 milioni di copie a livello globale, sfiorando il miliardo di stream. Con Faith in the Future del 2022, Louis ha consolidato ulteriormente la sua posizione nel panorama musicale, raggiungendo il primo posto delle classifiche in vari paesi e registrando sold out in tutto il mondo, incluso il suo tour che ha toccato cinque continenti.

Oltre alla musica, Louis è attivo nel sociale, partecipando al Soccer Aid e fondando il The Away From Home Festival. Il suo documentario All of Those Voices è stato proiettato in 65 paesi, testimoniando il suo impegno e l’influenza nel mondo della musica. Con il nuovo album in arrivo, Louis Tomlinson sembra pronto a scrivere un altro importante capitolo della sua carriera.