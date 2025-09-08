Secondo le indiscrezioni, la cantante avrebbe dato alla luce la sua bambina ieri sera, mantenendo però la massima riservatezza.

I fan di Alessandra Amoroso stanno attendendo con emozione la nascita di Penelope, la prima figlia della cantante. La piccola dovrebbe venire al mondo proprio in questi giorni, e stando a un recente gossip, l’artista avrebbe partorito nella serata di ieri 7 settembre.

Alessandra Amoroso è diventata mamma? L’indiscrezione

Attualmente il web è invaso da un’indiscrezione bomba: Alessandra Amoroso sarebbe diventata mamma. La cantante avrebbe quindi dato alla luce ieri sera, 7 settembre, la piccola Penelope, la sua prima figlia avuta dal compagno e futuro marito Valerio Pastore.

Ad aver diffuso il gossip, Deianira Marzano, la quale ha condiviso una storia su Instagram contenente un messaggio inviatole da un utente misterioso. Il contenuto del testo è costituito da poche e semplici parole: “Alessandra Amoroso ha partorito oggi pomeriggio a Roma“.

Un gossip che tuttavia la cantante non ha commentato, preferendo rimanere in silenzio. Per questo motivo, non è certo che Alessandra sia diventata ufficialmente mamma, tant’è vero che, per avere la certezza dell’evento, sarà necessario aspettare il suo annuncio.

Alessandra Amoroso al Festival di Sanremo 2024 – www.notiziemusica.it

La gravidanza di Alessandra Amoroso

Era la scorsa primavera quando Alessandra Amoroso annunciava sui social che presto sarebbe diventata mamma. La cantante, infatti, aveva condiviso un post in cui compariva una foto di lei e Valerio Pastore, il suo compagno, intento a baciarle il pancino.

In quell’occasione, Alessandra aveva deciso di comunicare anche il sesso e il nome del bebé, specificando subito che sarebbe nata una bambina e che il nome prescelto fosse Penelope. Nel corso dei mesi, i fan hanno potuto seguire la gravidanza dell’artista, la quale, nonostante il pancione stesse crescendo di giorno in giorno, ha continuato a esibirsi regolarmente, riuscendo a portare a termine tutti gli impegni che si era prefissata in precedenza.