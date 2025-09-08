Stando alle indiscrezioni, il cantante e l’influencer sarebbero una coppia. Ad aver attirato l’attenzione dei fan, alcuni like sui social.

Negli ultimi giorni, un nuovo gossip ha acceso il web: stiamo parlando di una presunta relazione tra Tananai e Camihawke. I fan, infatti, hanno notato uno scambio di like “sospetto” tra il cantante e l’influencer, senza contare che la frequentazione andrebbe davanti da diverso tempo. Ma non solo, dato che alcuni sostengono che Camilla fosse presente anche al concerto del cantante all’Ippodromo SNAI San Siro.

Il gossip

Tutto sarebbe iniziato lo scorso agosto, quando gli ultimi giorni del mese, il pubblico ha notato uno strano scambio di like tra Tananai e Camihawke su Instagram. Tuttavia, all’epoca la maggior parte dei fan non ci aveva prestato molta attenzione, dal momento si trattava soltanto di un like.

A distanza di qualche settimana, è esploso un vero e proprio gossip secondo cui il cantante e l’influencer sarebbero in realtà una coppia. Infatti, alcuni presenti al concerto di Tananai all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano avrebbero notato che sotto il palco ci fosse proprio Camilla. Quest’ultima, inoltre, ha condiviso una storia su Instagram in cui compare il maxi schermo con l’immagine di Tananai intento a esibirsi.

Un utente ha quindi inoltrato lo screenshot a Deianira Marzano, esperta di gossip, aggiungendo un messaggio che recita: “Camihawke al concerto di Tananai. Sono di sicuto fidanzati“. Dal canto suo, Deianira non ha smentito l’ipotesi, scrivendo a sua volta: “Sì, confermo!“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Camihawke (@camihawke)

La precedente relazione di Tananai

In ogni caso, né Tananai, né Camihawke hanno al momento confermato o smentito i rumors. Quello che è certo è che il cantante sia ufficialmente single da qualche tempo, dopo una lunga storia d’amore con Sara Marino, ormai sua ex fidanzata.