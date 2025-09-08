La popstar ha trionfato agli MTV Video Musica Awards 2025, conquistando ben 4 delle ambitissime statue: le nomination.

Sabato 7 settembre, presso l’UBS Arena di Melmont di New York, si sono tenuti gli MTV Video Music Awards, il grande evento che premia le stelle del panorama musicale. Tra i cantanti in gara, Lady Gaga ha trionfato, vincendo diverse categorie per cui era stata nominata. Ma non è la prima volta della popstar, la quale vanta 18 premi vinti durante la carriera.

Il successo di Lady Gaga

Sono ben quattro le statuette che Lady Gaga ha conquistato nell’ultima edizione degli MTV Video Music Awards. La cantante, infatti, è stata nominata per diverse categorie, vincendo quelle di artista dell’anno, miglior regia, miglior direzione artistica e migliore collaborazione per “Die with smile”, la canzone con Bruno Mars.

In questa occasione, Lady Gaga ha deciso di pronunciare un discorso incentrato su cosa significhi “fare arte”. Di seguito le parole della cantante: “Essere un’artista è un tentativo di connettere le anime delle persone in tutto il mondo. Essere un’artista è una disciplina e un’arte che mirano a raggiungere il cuore di qualcuno, dove affonda le sue radici, ricordandogli di sognare. Essere un’artista è la responsabilità di sorridere, ballare, piangere“.

Poco dopo la cerimonia la grande sorpresa: Lady Gaga ha conquistato l’arena e fatto ballare i presenti trasmettendo “Abracadabra” e “The Dead Dance”.

Lady Gaga

Il risultato di Ariana Grande e Sabrina Carpenter

Ad aver ottenuto dei risultati altrettanto soddisfacenti, anche Ariana Grande e Sabrina Carpenter. Le due artiste si sono classificate appena sotto Lady Gaga, conquistando tre premi ciascuna. Nello specifico, Ariana Grande si è aggiudicata i premi per il video dell’anno e miglior video long-form per “Brighter Days Ahead”, nonché per miglior pop.

Dal canto suo, Sabrina Carpenter è stata nominata come migliore artista pop, miglior album per “Short n’ Sweet” e migliori effetti visivi con “Manchild”.