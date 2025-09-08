Il cantante ha presentato il suo film alla Mostra di Venezia. Qui, ha parlato della guerra in Palestina e criticato il Governo italiano.

Piero Pelù ha partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha presentato “Piero Pelù. Rumore Dentro”, il suo film fuori concorso. Il cantante ha parlato della sua pellicola in occasione della conferenza stampa, dove ha posato per i fotografi con la bandiera della Palestina e mosso delle critiche al Governo italiano.

Le parole di Piero Pelù

Piero Pelù ha deciso di dedicare parte alla sua intervista per parlare della guerra in Palestina. Il cantante ha espresso anche un giudizio sull’atteggiamento del Governo italiano sulla questione, sottolineando che “non sa opporsi in maniera chiara e netta all’occupazione illegale messa in pratica con la massima violenza da Netanyahu e da tutto l’esercito sionista“.

Piero ha poi parlato anche di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio: “Si contano decine di vittime ogni giorno, bambini che muoiono di fame, e l’unica frase di indignazione da parte della nostra premier è stata quando sono state colpite chiese cristiane. Una discriminazione nella discriminazione veramente insopportabile“.

Infine, una speranza per il futuro: “Ci auguriamo che questo finisca, non si sa come, però “People have the power” dice la grande Patti Smith. E quindi dobbiamo essere estremamente vigili, attenti, bisogna essere cittadini attivi“. Piero Pelù

Il concerto pro Palestina di Piero Pelù

Non è la prima volta che Piero Pelù manifesta il suo sostegno alla popolazione palestinese. In effetti, lo scorso luglio il cantante ha annunciato un grande concerto pro Palestina. L’evento si terrà il prossimo 18 settembre a Firenze, presso l’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale. L’obiettivo del concerto è raccogliere fondi da devolvere a Medici senza Frontiere, attualmente impegnati nelle attività di soccorso della popolazione palestinese.

Durante l’evento, intitolato “S.O.S Palestina”, Piero Pelù accoglierà sul palco molteplici ospiti, come Afterhours, La Bandabarbò, Emma Nolde, Fast animals and Slow Kids, Ginevra Di Marco e i Tre Allegri Ragazzi Morti.