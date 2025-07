Piero Pelù ha deciso di organizzare un grande concerto-evento a per sensibilizzare il pubblico alla terribile guerra che ormai da due anni sta colpendo incessantemente la Palestina. I live avrà luogo il prossimo 18 settembre presso l’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, a Firenze.

Si chiama “S.O.S PALESTINA!”, ed è il nuovo evento live organizzato da Piero Pelù a favore della comunità palestinese tragicamente colpita dalla guerra. Il cantante ha così voluto spiegare il perché della sua iniziativa, di seguito le sue parole:

“In Palestina è in corso un vero e proprio massacro/genocidio di popolazione civile che ha una lunghissima e controversa storia alle spalle. Ancora oggi, in questo preciso momento il governo israeliano sionista di Natanyahu prosegue il suo impunito e megalomane massacro di bambini, donne, uomini, medici, giornalisti, operatori umanitari“.

Il discorso prosegue: “La Palestina va aiutata con la massima urgenza e dalla mia rabbia e frustrazione per quello che vedo attraverso alcune pagine di informazione indipendente è scaturita dall’idea di “S.O.S PLESTINA!”, nata per raccogliere fondi per Medici Senza Frontiere che nelle terre di Palestina (Gaza e Cisgiordania) aiuta la popolazione civile da tanti anni“.