Livio Macchia, celebre bassista e fondatore de I Camaleonti si è spento all’età di 83 anni nella sua dimora a Melendugno.

Grave lutto nel mondo della musica. Livio Macchia, fondatore del gruppo I Camaleonti e storico bassista, si è spento ieri, martedì 30 luglio 2025 nella sua abitazione a Melendugno, in provincia di Lecce. Infatti, è proprio qui che il bassista ha vissuto gli ultimi anni, spinto dalla volontà di tornare nella sua terra d’origine.

L’annuncio del decesso

I famigliari di Livio Macchia hanno deciso di non diffondere le notizie relative le cause del decesso, preferendo chiudersi nel privato. Ad aver ricordato il bassista è stato il Maurizio Cisternino, sindaco di Melendugno con un post su Facebook. Di seguito le sue parole:

“Se ne va una stella del panorama della musica italiana e internazionale. Una stella della musica italiana e internazionale, ma sopratutto un mio grande amico, un figlio della nostra Melendugno che lo ha accolto e amato fino alla fine. È stato un onore organizzare insieme con lui e con l’amato figlio Livio il suo ultimo concerto dei Camaleonti a Roca Nuova dove tanti Melendugnesi sono accorsi a salutarlo e a dirgli che gli volevano bene“. Livio Macchia, fondatore e bassista de I Camaleonti – notiziemusica.it

Chi era Livio Macchia

Livio Macchia è nato ad Acquavita delle Fonti, comune in provincia di Bari, il 9 novembre del 1941. Il bassista si è poi trasferito a Milano ed è proprio qui che in compagnia di Paolo De Ceglie, Riki Malocchi, Giorgio e Gerry Manzoli e Tonino Antonio Cripezzi ha fondato nel 1964 I Camaleonti.

Il maggior successo della band è arrivato tra la metà degli anni ’60 e la metà degli anni ’70. In quegli anni hanno partecipato al Cantagiro del 1966 con il brano “Chiedi Chiedi”, dopodiché si sono esibiti sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo per ben quattro edizioni e preso parte a cinque edizioni del Festivalbar.