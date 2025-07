Durante il concerto a Varsavia, Jennifer Lopez ha dovuto fare i conti con un piccolo incidente. Ecco che cosa è successo.

In queste settimane, Jennifer Lopez si trova in Europa, dove si sta esibendo nell’ “Up All Night: Live in 2025”, la sua tournée mondiale. Gli spettacoli sono esplosivi, ma proprio durante il concerto a Varsavia avvenuto in occasione del suo 56esimo compleanno, la cantante ha dovuto fare i conti con un piccolo incidente sul palco. Scopriamo che cosa è successo.

Il piccolo incidente e la reazione di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez si trovava sul palco del PGE Narodowy Stadium di Varsavia e il pubblico le stava intonando “Happy Birthday” per augurarle appunto buon compleanno. Ma all’improvviso qualcosa è andato storto e la gonna del suo costume di scena si è sganciata cadendo sul palco. La cantante, infatti, indossava un completo formato da un reggiseno a triangolo abbinato a uno slip a vita alta tutto rigorosamente oro glitterato.

Il tour mondiale di Jennifer Lopez

Come anticipato, attualmente Jennifer Lopez si trova i Europa per il suo tour mondiale. Tra le varie tappe, è attesissima quella programmata per il prossimo 12 agosto in Sardegna. Qui, infatti, Jennifer Lopez si esibirà nel gran finale della tournée. La location scelta per il live si trova in Costa Smeralda, a Cala di Volpe, celebre resort gestito dal Marriott International che ospiterà un’attesissima serata di Gala.