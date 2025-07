Il cantante è tornato a parlare dell’attrito scoppiato con Elodie spiegando che all’epoca non sapesse nemmeno chi fosse.

Gino Paoli, durante un’intervista per il Corriere della Sera, è tornato a parlare di un caso mediatico che aveva infiammato l’opinione pubblica: l’attrito con Elodie. Il cantante ha colto l’occasione per scusarsi, spiegando la sua verità, ossia che all’epoca dei fatti lui non sapesse nemmeno chi fosse la collega. Scopriamo che cosa è successo.

L’antefatto e la replica di Elodie

Ma andiamo con ordine. Tutto è cominciato nel 2023, quando Gino Paoli, al Corriere della Sera, aveva criticato il panorama musicale italiano contemporaneo ritenendo che oggi si basi soltanto su un aspetto: l’apparenza. Tra le varie precisazioni, il cantante aveva dichiarato: “Oggi peggio di ieri, è una m***a il mondo dello spettacolo. Ieri eravamo Mina e la Vanoni. Oggi emergono le cantanti che mostrano il c**o“.

Tuttavia, poco dopo il cantante aveva anche voluto fare una precisazione del suo discorso, spiegando che le sue parole fossero riferite al fatto che col passare del tempo a contare maggiormente sia l’apparenza e non la sostanza.

In seguito alle sue dichiarazioni, Elodie aveva voluto dire la sua opinione sulla vicenda e, tramite un post pubblicato su X, aveva lanciato una frecciatina a Paoli: “Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle m***e, è così. Io preferisco essere una bella persona“. Elodie durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

La verità di Gino Paoli