La cantante si stava esibendo sul palco di Battiti Live quando de fumo l’ha spaventata facendole interrompere la performance.

Ieri sera, lunedì 28 luglio, è andata in onda una nuova puntata di Battiti Live, celebre kermesse che da qualche anno accompagna le estati degli italiani. Tra gli ospiti sul palco anche Sarah Toscano, la quale durante la performance si è spaventata a causa del fumo di scena. Il video virale.

Lo spavento di Sarah Toscano

Come anticipato, Sarah Toscano si trovava sul palco di Battiti Live intenta a eseguire la sua “Amarcord“, quando all’improvviso del fumo bianco (utilizzato come effetto speciale) è uscito dalle apposite bocchette sul palco. Di per sé nulla di strano, dato che i cantanti sono abituati a questi effetti, ma evidentemente Sarah non si aspettava un getto così potente, tant’è vero che si è spaventata e ha interrotto per qualche istante la sua performance.

Sarah Toscano

Ma si tratta soltanto di qualche secondo, dato che, non appena ha realizzato cosa stesse succedendo, Sarah si è messa a ridere divertita, causando un’altra interruzione per poi chiedere scusa al pubblico. Di seguito il video dell’esibizione:

Il precedente di Marco Mengoni

Chiaramente gli effetti speciali sono una costante durante le esibizioni live dei cantanti. Questi ultimi, infatti sono ben consapevoli del fatto che le loro performance siano ravvivate e rese più coinvolgenti per il pubblico grazie a degli effetti di scena. Tra questi sicuramente, quello più utilizzato è il fumo, ma in alcuni casi si preferisce optare anche per altri, come il fuoco e, qualora la struttura lo consenta, i fuochi d’artificio.

Tuttavia, a volte può accadere che gli stessi artisti non si ricordino dell’esatto momento in cui gli effetti speciali entrino in funzione, col risultato che in alcuni casi possono anche spaventarsi. Del resto è quello che è successo a Marco Mengoni, il quale durante un suo concerto della tournée in giro per gli stadi, si era spaventato da un gioco di fuoco, nascondendosi dietro la scenografia.