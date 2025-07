La cantante si è da poco lasciata col suo fidanzato di lunga data, ma è stata vista in compagnia di un nuovo ragazzo.

Clara è tornata di recente al centro del gossip e il motivo sarebbe un presunto nuovo flirt. Infatti, la cantante è stata pizzicata in compagnia di un misterioso ragazzo. Ad aver pubblicato la notizia, il settimanale Chi, scopriamo cosa sta succedendo.

Il presunto nuovo flirt di Clara

La cantante, di recente, ha partecipato al “Teatro del Silenzio”, un evento annuale organizzato da Andrea Bocelli a Lajatico. Qui, Clara ha avuto modo di esibirsi per la prima volta sul palco accanto al celebre cantante lirico, ma tra gli spettatori è saltata all’occhio dei più curiosi un ragazzo misterioso che è le è rimasto accanto tutta la serata.

Ad aver alimentato i sospetti di un possibile nuovo flirt è stato il fatto che il giovane abbia fatto la sua prima apparizione proprio in occasione di una serata così importante per Clara, ma non solo. Infatti, si dice che assieme a lui ci fossero addirittura l’insegnante di canto e la mamma della cantante.

La fine della relazione tra Clara e Jacopo Neri

Giusto qualche settimana fa, Clara aveva annunciato che la sua storia d’amore con Jacopo Neri, suo fidanzato di lunga data, fosse giunta al capolinea. Il tutto aveva contribuito ad alimentare il gossip su una possibile liaison tra la cantante e Fedez, con il quale ha firmato il brano “Scelte stupide”. In effetti, le corso delle settimane i due cantanti sono finiti al centro del gossip soprattutto a causa della foto di un presunto bacio.

Ma a distanza di qualche tempo, è arrivata la smentita da parte di Clara, confermata poi dal fatto che il rapper avrebbe una nuova fiamma, Giulia Honegger, con la quale si trova attualmente in vacanza in Sardegna.