La cantante è diventata mamma e su Instagram ha voluto condividere la splendida notizia con tutti i suoi fan. La foto.

La serata di ieri, lunedì 28 luglio, rimarrà per sempre impressa nella mente di Emma Muscat. La cantante, infatti ha dato alla luce Mila Rae Galea, la sua bambina. Emma ha deciso di comunicare il lieto evento pubblicando sul suo profilo Instagram i primi scatti della piccola e anche una foto in compagnia di Kurt Galea, il suo compagno.

Emma Muscat: “Un amore come non mai”

Come anticipato, Emma Muscat ha condiviso sul suo profilo Instagram la gioia di essere diventata mamma per la prima volta. Il contenuto pubblicato dalla cantante ed ex allieva di Amici è un carosello fotografico contenente alcuni scatti: in uno Emma tiene in braccio la piccola, mentre negli altri compare anche Kurt Galea, il fidanzato della cantante che posa sorridente accanto alla neo mamma. Il tutto è stato accompagnato da una dolce didascalia che recita: “Un amore come non mai“, seguito da una sorta di benvenuto alla neonata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Muscat (@emmamuscat_official)

Il post è stato immediatamente sommerso da una pioggia di like e commenti, tra cui spiccano anche quelli fatti da alcuni ex allievi delle celebre scuola di Maria De Filippi, come Sarah Toscano, vincitrice della ventitreesima edizione del talent show di Canale 5. Ma non solo, dato che è saltato all’occhio degli utenti anche quello di Nek, il quale ha pubblicato una serie di emoticon con tanto di cuore rosso.

Maria De Filippi partecipa alla cerimonia di consegna del Premio Bellisario il 16 giugno 2017 – notiziemusica.it

La storia d’amore tra Emma Muscat e Kurt Galea

La relazione tra Emma Muscat e Kurt Galea è cominciata nel 2019, poco dopo che la cantante aveva posto fine alla sua storia d’amore con Biondo, nata negli studi di Amici. Entrambi di Malta, Emma e Kurt si sono conosciuti in un beach club dell’isola e qualche tempo dopo hanno deciso di ufficializzare la loro storia d’amore, la quale ha conosciuto un bellissimo epilogo con la nascita della loro prima bambina.