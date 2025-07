La cantante è diventata protagonista col marito di un simpatico siparietto diventato virale sul web. Ecco che cosa è successo.

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco sono una coppia ormai consolidata. Infatti, la loro storia d’amore va avanti da più di vent’anni, ma nonostante ciò, entrambi non hanno smesso di divertirsi assieme, come se si fossero appena conosciuti. Ed è proprio quello che è accaduto in un recente video pubblicato dalla cantante sul suo profilo Instagram e che nel giro di poco è diventato virale sul web.

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco, il video

Nel video pubblicato da Fiorella Mannoia si vedono lei e Carlo, suo marito, seduti vicino sui sedili posteriori di una macchina in movimento. Ad un certo punto, inizia un simpatico scambio di battute tra i due: “Dimmi perché non parli“, chiede Fiorella a Carlo con fare divertito. “Ho sonno, ho sonno“, risponde lui rimanendo sul vago.

Ed ecco che la cantante replica spiegando ai fan quello che si erano detti poco prima e che probabilmente è stata la causa del silenzio di Carlo: “Hai paura perché ho detto che mia nonna è campata 100 anni e mia madre 96?“. La risposta del marito è alquanto inaspettata: “Ma non succede con te“. Ed ecco che Fiorella replica con un misto di stupore e divertimento: “Ma come non succede? Tò“, facendo anche il gesto delle corna in segno di scaramanzia. La cantante aggiunge poi con fare divertito: “Certo che succede. Sei spaventato eh? C’hai paura eh!“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fiorella Mannoia (@fiorellamannoia)

La relazione tra Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco

Come anticipato, la storia d’amore tra Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco va avanti da ormai più di vent’anni. Tutto è cominciato nel 2007, presso gli studi televisivi di Amici, lo storico programma di Maria De Filippi. Qui, infatti, Fiorella aveva partecipato in veste di ospite, mentre Carlo faceva parte del corpo insegnanti.

Ma nonostante la scintilla sia scoccata subito, la coppia ha preferito mantenere segreta la relazione fino al 2017, quando la cantante ha deciso di ufficializzarla, mentre nel 2021 si sono sposati. Ma il loro rapporto non li lega solo sentimentalmente, ma anche professionalmente: infatti, Di Francesco è anche il produttore dei brani della cantante a fa persino parte della sua band.