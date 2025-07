L’ex One Direction ha lanciato una linea di sex toys ed Emma Marrone ci ha scherzato su con un botta e risposta con la sua manager.

Come i fan sanno, Harry Styles non è solo un cantante, ma anche il proprietario di un brand che realizza prodotti di bellezza e di lifestyle. Di recente, l’artista ha deciso di ampliare il suo mercato introducendo una nuova categoria: degli oggetti specifici per il proprio benessere intimo.

Ad aver appreso la notizia anche Emma Marrone, la quale ha colto la palla al balzo per chiedere alla sua manager di regalargliene uno, diventando così la protagonista di un simpatico botta e risposta su Instagram.

Il siparietto di Emma Marrone

Tutto è iniziato con l’annuncio della nuova linea di sex toys di Harry Styles. Poco dopo, Francesca Savini, manager fidata di Emma Marrone, ha deciso di condividere con la cantante tramite i messaggi di Instagram, il post contenente l’annuncio. La risposta della cantante è arrivata subito, la quale ha scherzato dicendo: “Se non me lo regali non sei mia sorella“. A questo punto Francesca ha replicato aggiungendo: “Secondo te???” con tanto di emoticon che ride.

La nuova linea di sex toys di Harry Styles

Dunque, come anticipato, Harry Styles ha annunciato l’arrivo di “Pleasing Yourlsef”, una nuova linea di sex toys. Tra questi, il prodotto “di spicco” è un vibratore il cui costo si aggira intorno ai 68 dollari. Si tratta di uno strumento nato dalla collaborazione tra il cantante e Zoë Ligon, fondatrice di Spectrum Boutique ed educatrice sessuale. Quest’ultima ha anche spiegato alcune caratteristiche tecniche del prodotto in questione, come il fatto che sia realizzato in silicone e che sia dotato di due motori.

Pertanto, il progetto imprenditoriale di Harry Styles va avanti con uno scopo ben preciso: cercare di abbattere ogni tabù.