Durante un concerto, la cantante ha benedetto due promessi sposi, ma non si è accorta che nel mentre fosse in corso un’altra proposta.

Attualmente, Giorgia è impegnata nel “Come saprei Live 2025”, la sua tournée in giro per l’Italia. Durante la tappa tenutasi presso il Teatro Greco di Siracusa, Giorgia ha assistito a un romantico evento: la proposta di matrimonio di una coppia. Il tutto è avvenuto con in sottofondo la performance di “Di sole e d’azzurro”, al termine della quale la cantante ha deciso di incontrare i promessi sposi. Ma quello che non sapeva è che nel mentre fosse in corso un’altra proposta da qualche parte del teatro.

L’incontro tra Giorgia e i promessi sposi

Non appena Giorgia ha realizzato di quanto stava accadendo tra il pubblico, ha voluto subito incontrare la coppia che aveva appena deciso di giurarsi amore eterno. La cantante, infatti, ha invitato entrambi a salire sul palco, dove ha avuto modo di conoscerli. “Chi ha chiesto a chi? Lui? Caccia l’anello. Dov’è l’anello? se non c’è me ne vado“, ha esordito Giorgia al microfono.

Poco dopo la coppia si è avvicinata al palco mostrando all’artista l’anello di fidanzamento: “Molte bello l’anello! E tu che hai risposto? Beh evidentemente se hai l’anello, però potevi anche prenderlo e…“, ha scherzato Giorgia. Subito dopo si è congratulata con lo sposo aggiungendo: “Mi sei piaciuto, dammi il cinque“.

Giorgia

L’altra proposta di matrimonio

Ma evidentemente Giorgia non si è resa conto che proprio in quel momento fosse in corso un’altra proposta di matrimonio, ma in una zona diversa del teatro. Ad aver reso pubblico l’evento è stato un utente che ha condiviso un video su TikTok. Qui si vede la ragazza mentre cerca di attirare l’attenzione di Giorgia, ma invano.