Gino Paoli ha partecipato a un’intervista per il Corriere della Sera. Qui, il cantautore ha ricordato suo figlio Giovanni, deceduto la scorsa primavera a 60 anni. Un evento drammatico che ha segnato profondamente la vita del cantautore e proprio in merito al suo vissuto, Gino Paoli ha fatto alcune considerazioni inedite.

Un argomento che Gino Paoli ha affrontato durante l’intervista è stato quello relativo la morte di Giovanni, suo figlio. In merito a ciò, il cantautore ha spiegato: “È un dolore che non ho ancora superato. Mi pesa molto parlarne. Un’ingiustizia atroce: deve morire prima il padre del figlio, dovevo morire prima io di Giovanni. L’ho detto al prete che ha celebrato il funerale: Dio dov’è? Come può permettere che un padre debba seppellire un figlio?“.