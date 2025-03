Gravissimo lutto per Gino Paoli: è scomparso il figlio Giovanni

Grave lutto nel mondo della cultura: è morto all’età di 60 anni Giovanni Paoli, giornalista e figlio del cantautore Gino Paoli.

Giovanni Paoli, primo figlio del celebre cantautore genovese Gino Paoli, è deceduto all’età di 60 anni a Milano, presso l’unità coronarica dell’ospedale Niguarda a causa di un infarto. La morte di Giovanni lascia un vuoto non solo nella sua famiglia, composta dalla compagna Stefania e dalla figlia Olivia, ma anche nel mondo del giornalismo.

La carriera di Giovanni Paoli

Giovanni Paoli, oltre ad essere conosciuto come figlio di Gino Paoli, era un giornalista apprezzato e stimato nel suo ambito. Aveva ricoperto il ruolo di direttore responsabile presso Dillingernews e di caporedattore per Lei Style.

Gino Paoli

Nel corso della sua lunga carriera aveva collaborato con importanti riviste del gruppo Mondadori, come ‘Diva e Donna’, consolidando così la sua reputazione nel mondo editoriale. La sua passione per il giornalismo lo aveva portato a raccontare storie, tra cui quella del suo rapporto con il padre e con sua sorella Amanda, in un articolo che celebrava i 90 anni di Gino Paoli.

Gino Paoli parla del figlio: una famiglia tra musica e parole

La vita di Giovanni Paoli è stata legata sin dall’infanzia all’arte e alla creatività. Figlio dell’iconico cantautore Gino Paoli e di Anna Fabbri, sua madre, Giovanni nacque in un periodo particolarmente turbolento per la famiglia, segnato dalla nascita quasi simultanea della sorella Amanda, figlia di Stefania Sandrelli e Gino Paoli.

Parlando del figlio nel libro ‘Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni’, Gino Paoli racconta: “Giovanni forse è il più accondiscendente dei miei quattro figli, il più accomodante. E ormai è un uomo di quasi sessant’anni, fa il giornalista. È in un certo senso altro da me, non posso più considerarlo il bambino che mi trotterellava dietro tanto tempo fa“.